15. Februar 2019, 18:44 Uhr Internetverkauf Uhrenraub mit Pfefferspray

Eigentlich wollte ein 48-jähriger Münchner auf einem Online-Portal eine hochwertige Herrenarmbanduhr verkaufen. Das aber wurde ihm zum Verhängnis. Denn der potenzielle Käufer, der die Uhr in der Wohnung des Mannes anschauen wollte, entpuppte sich als Räuber. Er ließ sich das Stück zeigen, über den Kaufpreis konnte man sich nach Schilderung des Geschädigten nicht einigen. Der Unbekannte sprühte seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und nahm die Uhr samt Zertifikat an sich. Er flüchtete mit einem Komplizen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstag, 14. Februar, um 18.20 Uhr an der Mindelheimer Straße Verdächtiges beobachtet haben.