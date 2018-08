8. August 2018, 18:51 Uhr Internetangebot Stadt bündelt ihre Online-Dienstleistungen

Die Stadt hat die Internetseite für ihre Online-Angebote neu strukturiert. Unter www.muenchen.de/online-dienste sollen künftig sämtliche elektronischen Dienstleistungen der Kommune abrufbar sein. Das Spektrum reicht vom Antrag für einen Gartenbrunnen bis zur Bestellung des Münchner Familienpasses. Mehr als 100 verschiedene Dienstleistungen seien auf der Seite zu finden, heißt es in der Mitteilung des IT-Referats. Bisher mussten Münchner Bürger viele Online-Angebote der Stadt selbst zusammensuchen, was mitunter großes Geschick bei der Internetrecherche voraussetzte.

Die neue zentrale Seite der Stadt bietet nicht nur eine lose Sammlung von Serviceangeboten, sondern auch neu strukturierte Themengebiete. Diese sind in zwölf verschiedenen Lebenssituationen gegliedert und heißen zum Beispiel "Geburt, Familie und Freizeit", "Führerschein, KFZ, Parken" oder "Sterbefall und Testament". Dahinter sind alle Angebote zu den jeweiligen Kapiteln hinterlegt. Ganz oben auf der Startseite gibt es dazu eine Suchmaske und einen Link auf den neuesten Service der Stadt. Darunter sind als Orientierungshilfe noch die am meisten genutzten Online-Angebote aufgeführt. Der Chef des Anfang des Jahres neu geschaffenen IT-Referats, Thomas Bönig, hatte nach seiner Wahl den Ausbau des E-Governments als eine seiner zentralen Aufgaben genannt. Er wolle München zur digitalen Hauptstadt machen. "Privat erwarten wir doch auch, dass wir online einkaufen können."

Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert stets einen besseren und direkteren Online-Service für die Münchner. Dies sei "ein Gebot der Zeit". Der OB wünschte sich zudem von seinem neuen Referat "quick wins", also schnelle Erfolge. Allerdings lässt sich manches Versäumnis in der Vergangenheit nicht in wenigen Monaten aufholen, wie die neu strukturierte Serviceseite zeigt. Oftmals kann der Nutzer lediglich ein Formular herunterladen, das er dann per Post an die Stadt zurückschicken muss. Die direkte elektronische Kommunikation mit der Stadt ist längst noch nicht überall Standard.