Von Stefan Sommer

Seit am 10. April 1969 ein Meteorit über Otterskirchen gesichtet wurde, bedachte die Weltöffentlichkeit die niederbayerische Gemeinde nicht direkt überschwänglich mit ihrer Aufmerksamkeit. Das könnte sich nun ändern: die Otterskirchenerin Alina Striedl hat im Keller ihres Elternhauses auf einem umfunktionierten Billardtisch einen Pophit geschrieben. Ihre Piano-Ballade "Verlierer" stand Ende 2020 auf Platz 3 der deutschen Charts. Ein Handyvideo, von ihr selbst spät nachts bei Tiktok hochgeladen, hatte das Stück in den sozialen Netzwerken vor die Augen von Millionen Menschen gespielt. Mit einer Akustik-Version des Songs "Highway" hat es Luna, wie sie sich als Künstlerin nennt, aktuell wieder in die Youtube-Trends geschafft. In Trainingsjacke und Basecap sitzt die Teenagerin im Musikvideo an einem Flügel und singt von schnellen Autos mit getönten Scheiben.