Puppen, Masken, Marionetten und sogar sprechende Teebeutel, Teetassen und Zitronen erobern vom 21. Oktober an die Bühnen der Stadt. „Magst du mich?“, fragt die Zitrone etwa einen Teebeutel auf dem Weg in die Teetasse. Und dann fängt plötzlich alles an zu leben um die Performerinnen Eva Mario Hasler und Subi Lee herum. Dabei wollten sie nur ganz gemütlich Tee trinken.

Das Stück „Nach Zitrone schmeckt die Welt“, konzipiert und gespielt von jungen Figurentheatermacherinnen der bekannten Stuttgarter Schule, eröffnet das internationale Figurentheaterfestival „Wunder.“ (gesprochen: wunder Punkt). 2026 wird ein doppelter Geburtstag unter der künstlerischen Leitung von Mascha Erbelding vom FigurenTheaterForum München zusammen mit Andrea Gronemeyer von der Schauburg und Conny Beckstein von Kultur & Spielraum gefeiert: der 30. Geburtstag des Festivals sowie das 75-jährige Bestehen der Gesellschaft zur Förderung des Puppenspiels.

Im Wartezimmer eines Arztes treffen ein alternder Wolf und ein hypochondrischer Hase aufeinander. Foto: Leni O

Unter dem Motto „Gen P – Generation Puppet“ zeigen 27 Produktionen aus Deutschland, Belgien, Italien, Frankreich, Portugal, der Schweiz, Litauen, Südkorea und den Niederlanden, wie poetisch, komisch und überraschend Figurentheater sein kann. Und das für alle Generationen an vielen Orten in der Stadt, von den Kammerspielen über das Schwere Reiter bis zur Pasinger Fabrik.

Die Jüngsten erleben etwa „Heidi“ frei nach Johanna Spyri als turbulente Berg-und-Tal-Geschichte oder verfolgen in „Ding Dong“ von den United Puppets in einem gläsernen Mietshaus die Streitigkeiten zwischen zwei Nachbarn. In Produktionen aus der Schweiz entführt sie Margrit Gysin in ein Abenteuer mit „Pu der Bär“, bei „Wolf trifft Nager“ von Gustavs Schwestern erleben sie die kuriose Begegnung eines alternden Wolfs mit einem hypochondrischen Hasen.

In „La Manékine“ erhält die Müllerstochter silberne Hände. Foto: Virginie Meigné

Düsterer wird es mit dem Stück „La Manékine“ der französischen Compagnie La Pendue für ältere Kinder ab neun Jahren: Es ist eine Adaption des Grimm-Märchens „Das Mädchen ohne Hände“, in dem ein armer Müller im Wald dem Teufel in der Gestalt eines alten Mannes begegnet. Im Tausch für das, „was hinter seiner Mühle steht“, verspricht er ihm Reichtum. Während der Müller denkt, es handele sich um seinen Apfelbaum, stellt sich nach seiner Heimkehr heraus, dass er seine dort fegende Tochter dem Teufel ausgeliefert hat. Um diesem Schicksal zu entkommen, lässt die schöne Müllerstochter sich die Hände abhacken. Nun, es ist ein Märchen, deshalb geht auch diese grausame Geschichte gut aus: Nicht nur erhält sie erst silberne Kunstfinger, später sogar echte Hände als Ersatz, sondern obendrein noch einen königlichen Ehemann zur Belohnung. Ihr Widerstand war erfolgreich.

Ein mechanischer Flötist faszinierte 1738 die Pariser

An Zuschauer ab 16 Jahren wendet sich die Performance „Android“ des Münchners Benno Heisel. Im Zentrum steht der erste Android der Geschichte, geschaffen im Zeitalter der Aufklärung: 1738 war das Pariser Publikum hingerissen von dem „Automatischen Flötist“ des Mechanikers Jacques de Vaucanson, der auf der Querflöte zwölf Melodien spielte und dabei von Uhrwerken angetrieben sogar Lippen, Zunge und Finger bewegen konnte. Mit seiner Rekonstruktion dieses mechanischen Wunderwesens unternimmt Heisel in der Performance „Android (Baujahr 1737)“ eine ebenso komische wie beklemmende Reise durch drei Jahrhunderte Technikbegeisterung, thematisiert Fortschrittsglauben und Maschinenethik.

Wer dieser Faszination nachspüren will, kann sich im Deutschen Museum übrigens einen berühmten „Kollegen“ dieses Androiden ansehen. Dort kündet Johann Friedrich Kaufmanns „mechanischer Trompeter“ aus dem Jahre 1810 noch heute von der Begeisterung der Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts für „Automatenmenschen“.

Zeitgenössischer Zirkus auf dem Mariahilfplatz : Fragiles Gleichgewicht In ihrer Performance „Symbiosis“ begeben sich Kolja Huneck und Luuk Brantjes auf die Suche nach einer Balance zwischen Mensch, Natur und Technik. Ihr zeitgenössischer Zirkus lässt wundersame Bilder entstehen. SZ Plus Kritik von Barbara Hordych ...

Neben vielen Gelegenheiten für Neuentdeckungen bietet das Festival auch erfreuliche Wiederbegegnungen. So hatten der Münchner Kolja Huneck und der Niederländer Luuk Brantjes, beide Absolventen der Rotterdamer Zirkusschule Codarts, bereits im vergangenen Frühjahr ihr Kuppelzelt auf dem Mariahilfplatz aufgeschlagen. Bei der Premiere von „Symbiosis“ verknüpften sie Akrobatik, Zauberkunst und Objekttheater auf erstaunliche Weise miteinander. Da ließ Huneck Schallplatten auf seiner Nase tanzen, während Brantjes oben in der Kuppel wie ein Insekt herumspazierte. In diesem Oktober ziehen sie im Anschluss an das Rodeofestival mit ihrem Zelt weiter auf das Gelände der Pasinger Fabrik.

In „Ma P’tite Dame“ agiert die fast achtzigjährige Claire Heggen mit einer jüngeren Doppelgänger- Figur. Foto: Virginie Meigné

Und dann sind da die Künstler und Künstlerinnen, die in München durch frühere Produktionen bestens in Erinnerung sind – und jetzt ihre neuen Produktionen vorstellen. Dazu gehört das All-Age-Stück „Ma P’tite Dame“ der fast achtzigjährigen Puppenspielerin Claire Heggen, die zuletzt 2020 mit ihrem berührenden Mutter-Tochter-Stück „Aeterna“ auf dem Festival zu Gast war. Mit ihrem Théâtre du Mouvement veranschaulicht sie drei Variationen rund um das Schweigen, das eine Gesellschaft, die das Jungsein idealisiert, alten Menschen oft genug entgegenbringt. Mit widerständigem Humor konfrontiert Claire Heggen sich mit ihrer Doppelgänger-Puppenfigur. Wer ist das Spiegelbild des anderen? Darüber kann das Publikum in den Nachgesprächen diskutieren.

Das Thema Kolonialismus wird anhand von Mais – oder der eigenen Familie erzählt

Auch das KMZ Kollektiv, ein in Berlin lebendes, lateinamerikanisch-europäisches Team, war vor vier Jahren bereits auf dem Festival zu sehen, dort stellte die Künstlergruppe ihre aufregende Debütproduktion „Kaffee mit Zucker?“ vor. Mit Gesang, Text und Video, mit Malereien aus Kaffee und wirbelnden Zuckerwölkchen spürten sie dem kolonialen Erbe nach. In der aktuellen Ausgabe sind sie mit „Zea Mays“ vertreten, in dem sie erneut das Thema Kolonialismus aufgreifen. In ihrer Materialperformance nehmen sie das gelbe Korn unter die Lupe, verfolgen den Weg der erstaunlich wandelbaren Pflanze vom Schöpfungsmythos der Maya über ihre globale Verbreitung seit der Kolonialisierung bis zum Genmais-Skandal.

Die „Heldenanekdoten“ ihres Großvaters thematisiert Vanessa Valk in „Mein Opa auf den Marshallinseln“. Foto: Britt Schilling

Ebenfalls mit kolonialen Nachwirkungen setzt sich das Stück „Mein Opa auf den Marshallinseln“ auseinander, das die „wundersame Welt der deutschen Familiennarrative“ auf die Bühne bringt. Neben Kindheitserinnerungen blieben der Figurenspielerin Vanessa Valk von ihrem Großvater zwei Fotoalben und ein Tagebuch, die von seiner Reise auf die Marshallinseln im Jahr 1911 zeugen. In den Geschichten der Familie galt der Opa als „Held“. Drei Jahre blieb er dort, bis der Patriot eine „Südseefrau“ auf den Inseln sitzenließ und zurückkehrte, um für sein Vaterland in den Krieg zu ziehen. Wie erzählt sich aus heutiger Sicht die Geschichte dieses Kolonialisten und seiner in der Familie überlieferten Heldenanekdoten? Auch hier sind nach den Vorstellungen ab 16 Jahren Nachgespräche angesetzt.

Das Begleitprogramm zum Festival bietet ein originelles „Puppenkaraoke“, bei dem Figurentheater-Studierende um die Gunst des Publikums singen oder einen Vortrag über ungewöhnliche Aspekte des Figurentheaters. Überdies wird eine lieb gewordene Tradition fortgeführt: Angeregt von den Aufführungen können Kinder ab sechs Jahren in der Figurentheaterwerkstatt in der Pasinger Fabrik ihre eigenen Ideen gestalten (Eintritt frei und ohne Anmeldung).

Internationales Figurentheaterfestival „Wunder.“, 21. Oktober bis 1. November, diverse Spielstätten, Programmübersicht unter figurentheater-gfp.de