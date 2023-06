Die Geschichte des kleinen Carlsen Verlags, der 1998 mit der Veröffentlichung der deutschen Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" ein großes verlegerisches Risiko einging, ist in der Branche legendär. Dahinter stand Klaus Humann, der seinerzeit gerade den Verlag übernommen und sogar die ersten drei Bände von Joanne K. Rowlings "Harry Potter" im Paket gekauft hatte.

Die Erstauflage wurde mit nur 8000 Exemplaren gedruckt, am Ende waren zehn Millionen Bücher verkauft. Zum Jubiläum 25 Jahre deutsche Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" erinnert die Internationale Jugendbibliothek in einer Kabinettausstellung mit Skizzen von Sabine Wilharm, der Illustratorin der deutschen "Harry Potter"- Cover, Sonderdrucken und Zeitungsartikeln an den Weg des Romans zum Bestseller. Passend dazu verwandelt sich am Eröffnungstag Schloss Blutenburg mittels einer magischen Rallye in eine Zauberschule, in der die Kinder in die Rolle von Zauberschülern schlüpfen können.

Harry Potter und der Stein der Weisen, Kabinettausstellung, So., 11. Juni bis 10. Sep.; Magische Rallye, So., 11. Juni, ab 11 Uhr, Schloss Blutenburg