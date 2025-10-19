1945 kehrt die jüdische Autorin Jella Lepman aus dem Exil nach Deutschland zurück. Und setzt sich ein großes Ziel: Kinder mit internationalen Büchern zu Weltoffenheit und Toleranz zu erziehen. Die erstaunliche Lebensgeschichte der IJB-Gründerin liegt jetzt als illustrierte Biografie vor.

Zuletzt musste Jella Lepman zu einer Drohung greifen: „Generationen von Kindern werden Sie verfluchen, wenn Sie den Aufbau der Internationalen Jugendbibliothek verhindern“, hielt sie dem damaligen bayerischen Kultusminister hitzig entgegen. Was war passiert? An der Seite der US-Armee war sie im Rang einer Majorin 1945 von England nach Frankfurt zurückgekehrt, mit einem ganz speziellen Auftrag: Sie sollte als Beraterin für Frauen- und Jugendfragen in Deutschland tätig sein. Von „Re-Education“ von Erwachsenen versprach sie sich nicht viel, um so mehr aber davon, Kinder mit der Vorstellung einer freien Welt heranzubilden. Woher sie die beziehen sollten? Ganz klar – aus Büchern.