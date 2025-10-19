Zum Hauptinhalt springen

Die erstaunliche Biografie der IJB-Gründerin Jella Lepman„Generationen von Kindern werden Sie verfluchen“

In einem Wagen der US-Armee fährt Jella Lepman durch Frankfurt. Die ehemals elegante Stadt liegt in Trümmern – aus den Ruinen winkt ihr ein Kind mit einer Blume in der Hand zu.
1945 kehrt die jüdische Autorin Jella Lepman aus dem Exil nach Deutschland zurück. Und setzt sich ein großes Ziel: Kinder mit internationalen Büchern zu Weltoffenheit und Toleranz zu erziehen. Die erstaunliche Lebensgeschichte der IJB-Gründerin liegt jetzt als illustrierte Biografie vor.

Von Barbara Hordych

Zuletzt musste Jella Lepman zu einer Drohung greifen: „Generationen von Kindern werden Sie verfluchen, wenn Sie den Aufbau der Internationalen Jugendbibliothek verhindern“, hielt sie dem damaligen bayerischen Kultusminister hitzig entgegen. Was war passiert? An der Seite der US-Armee war sie im Rang einer Majorin 1945 von England nach Frankfurt zurückgekehrt, mit einem ganz speziellen Auftrag: Sie sollte als Beraterin für Frauen- und Jugendfragen in Deutschland tätig sein. Von „Re-Education“ von Erwachsenen versprach sie sich nicht viel, um so mehr aber davon, Kinder mit der Vorstellung einer freien Welt heranzubilden. Woher sie die beziehen sollten? Ganz klar – aus Büchern.

