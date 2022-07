Von Klaus Kalchschmid, Ingolstadt

"Schtsche ne wmerla Ukrajina - Noch ist die Ukraine nicht gestorben", heißt es in der Nationalhymne des Landes. Mit ihr begann das International Symphony Orchestra Lviv das "Solidaritätskonzert" der Audi Sommerkonzerte, die alle Einnahmen der diesjährigen Konzerte für die Kultur der Ukraine spenden. Und alle Hörer im Festsaal des Stadttheaters Ingolstadt lauschten der ebenso ausdrucksgesättigt wie gefasst musizierten Hymne bewegt im Stehen.

"Goin' Home" dagegen heißt die Bearbeitung des Largos aus Antonín Dvořáks 9. Symphonie für Violine und Orchester, von Lisa Batiashvili am Ende mit fast schmerzvoller Süße dargeboten. Nach ihren Worten ist es ein Zitat von Schülern Dvořáks, aber eben auch Wunsch aller Ukrainer, die ihr Land verlassen mussten. Igor Lobodas konzises, intensives "Requiem für die Ukraine" von 2014 spielte Batiasvili dagegen mit herber Strenge, während auf der Leinwand ein kleines Mädchen durch seltsam erstarrte Menschen läuft, um wie Batiasvili selbst 2015 in einem Konzert auf dem Maidan in Kiew anzukommen.

Realistisches Leid sieht und hört man in "Why?" des Georgiers Nikoloz Rachveli, der das Konzert auch mit großer Intensität leitete. Es ist den getöteten Kindern in den Kriegen überall auf der Erde gewidmet, ein Stück, das sich immer wieder aufbäumt, um ganz zart und verhalten zu enden, wie auch Valentin Silvestrovs "Der Bote" für Klavier und Streicher von fast unhörbarem Kontrabass-Kratzen auf dem Steg gerahmt wird. Manchmal glaubt man Volksmelodien zu hören wie in Victoria Vita Polevas "Null" und natürlich in Mykola Lysenkos "Gebet für die Ukraine", einer ausdrucksgesättigten spirituellen Hymne, die das INSO Lviv mit wohldosiertem Pathos musizierte, exzellent wie das ganze Konzert.

Das längste und auf seine Art vielleicht gewichtigste und vielschichtigste Stück des Abends war "Valse Boston" des Georgiers Giya Kantcheli mit seinen großen, herben Streicherkantilenen, an deren immer wieder plötzlich aufscheinenden Abbruchkanten ein einsam klagendes und kämpfendes Klavier wie eine Vision am Horizont erscheint: Trostlos tröstende Musik, von jungen Ukrainerinnen und Ukrainern gespielt, die damit Trauer ebenso ausdrücken wie Wut über das Leid in ihrem eigenen Land, aber auch angesichts all der sinnlosen Kriege dieser Welt.