3. Dezember 2018, 18:32 Uhr Interkulturelles Märchenfest Fächertanz, Vollmondrituale und eine gelbe Gazelle

In der Stadtbibliothek vergnügen sich 1500 Zuschauer zu Geschichten, Theater und Tanz aus aller Welt

Von Barbara Hordych

Die ganz in Gelb gekleidete Gestalt, deren Gesicht hinter einer Gazellen-Maske verborgen ist, liegt erschöpft am Boden. Hinter ihr ragt ein auf Leinwand gemaltes Bergmassiv vor blauem Himmel auf. Umringt wird sie von anderen Tiergestalten, die den Neuankömmling misstrauisch beäugen: "Sie will nur unser Wasser austrinken und unser Essen wegfressen", sagt der eine. "Sie will uns unsere Häuser wegnehmen", sagt die andere. Die Gazelle hebt müde den Kopf, murmelt unverständliche Worte, sinkt wieder in sich zusammen. "Sie ist verletzt! Sie ...