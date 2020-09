Von Martina Scherf

"Ich bin selbst Migrantin", sagt Berenika Szymanski-Düll, "deshalb kenne ich die Schattenseiten gut." In Polen geboren, kam sie im Alter von elf Jahren mit ihren Eltern nach Bayern. Anfang der Neunzigerjahre war das, "und im Dorf in Unterfranken waren wir damals noch Außenseiter". Sie bekam es vor allem in der vierten Klasse der Grundschule zu spüren, als ihr die Lehrer nicht zutrauten, dass sie aufs Gymnasium wechseln könnte: "Das ist schwer, hieß es, das schaffen viele deutsche Kinder nicht, aber eine Migrantin ...?"

Ihre Eltern meldeten sie trotzdem an, sie machte ihr Abitur. Und jetzt ist sie Professorin für Theaterwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie spricht Polnisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Vor Kurzem hat sie einen ERC-Grant, einen hochdotierten europäischen Forschungspreis erhalten. Jetzt stellt sie ihr Team aus Doktoranden zusammen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Gemeinsam wollen sie untersuchen, welche Einflüsse Migranten auf die Theaterentwicklung im 19. Jahrhundert hatten. Szymanski-Düll will Biografien untersuchen wie zum Beispiel die von Marie Geistinger, Tochter russischer Hofschauspieler aus St. Petersburg, aufgewachsen in Graz. 1850 hatte sie ihr Debüt im Schwaiger-Theater in München. Später war sie in den USA erfolgreich. Oder Heinrich Börnstein. In Hamburg geboren, in Wien Theaterintendant, in Paris revolutionärer Journalist des Vorwärts. Nach den Aufständen von 1848 in Deutschland floh er in die USA, war Verleger, Theaterleiter, kämpfte im Bürgerkrieg für Abraham Lincoln. Die letzten zwanzig Lebensjahre verbrachte Börnstein dann in Wien.

"Migration ist oft ein kreativer Trigger", sagt Szymanski-Düll. "Denn Auswanderer oder Flüchtlinge müssen schauen, wie sie überleben und weiterkommen. Das macht sie erfinderisch." Es sei an der Zeit, dass dieses Thema in der Wissenschaft mehr Würdigung finde. "Bisher kam es in der Theatergeschichte kaum vor. Es passte nicht ins Schema nationaler Erzählungen."

Ihre Eltern hatten damals zu Hause in Unterfranken weiter die polnische Sprache gepflegt und die Verbindungen zur alten Heimat wach gehalten. "Dadurch empfand ich es bald als Gewinn, in zwei Kulturen zu Hause zu sein", sagt sie.

In Deutschland genoss sie es dann auch, dass man beim Italiener Pizza oder beim Türken Döner essen konnte - so viel Multikulti gab es in Polen damals noch nicht. Und heute bringt sie ihre interkulturelle Erfahrung in die Arbeit als Wissenschaftlerin ein.