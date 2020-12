Die Servicekraft im Bordbistro des IC 2083 zwischen Hamburg-Altona und Freilassing hörte nur einen Knall, irgendwo zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die Ursache war ein Steinwurf, der ein faustgroßes Loch in einer Seitenscheibe des Bordbistrowagens zur Folge hatte. Die alarmierte Bundespolizei konnte am Ostbahnhof nur noch den Schaden aufnehmen. Die Fahndung nach verdächtigen Personen im Gleisbereich, bei dem sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb ergebnislos. Der Intercity-Zug konnte wegen der Beschädigung seine Fahrt nicht fortsetzen und fiel komplett aus, einen Ersatzzug gab es so kurzfristig nicht.