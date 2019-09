Ein 14 Jahre alter Bub mit afghanischen Wurzeln ist am Sonntagnachmittag von drei Jugendlichen attackiert worden. Laut Polizeiangaben handelte es sich bei dem Jungen allerdings um ein "Zufallsopfer". In einer Freizeitanlage an der Hirschbergstraße in Neuhausen pöbelten drei Jugendliche den 14-Jährigen zunächst an, dann schlugen sie ihm ins Gesicht und gegen den Rücken. Der Vater des Opfers erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion 42. Bei einer Sofortfahndung wurden zwei der Tatverdächtigen gefasst - ein 13- und ein 14-jähriger Münchner. Der dritte mutmaßliche Schläger ist noch unbekannt. Der noch strafunmündige 13-Jährige wurde nach der Sachbearbeitung auf der Dienststelle wieder entlassen. Anders der 14-Jährige: Er ist für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Weil er schon öfter einschlägig auffiel und als Intensivtäter gilt, erließ eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Nur unter Auflagen durfte er die Haftanstalt des Polizeipräsidiums wieder verlassen.