von Thomas Balbierer

In den vergangenen Wochen hat sich ein kleines Ritual in meinem Arbeitsalltag etabliert: Dreimal die Woche - in der Regel montags, mittwochs und freitags - klingelte kurz nach 16 Uhr mein Handy, und es meldete sich Steffi Patzkowski. Die 39-Jährige arbeitet als Physiotherapeutin auf der Intensivstation des Barmherzige-Brüder-Krankenhauses in München, wo sie mit schwerkranken Corona-Patienten Atem- und Bewegungsübungen macht - ein wichtiger, leider oft unsichtbarer Job. Meine Kolleginnen Johanna Feckl, Sophie Kobel, Lisa Sonnabend und ich hatten Patzkowski und andere Mitarbeiterinnen auf Intensivstationen darum gebeten, uns für ein Art Tagebuch regelmäßig aus ihrem anstrengenden Alltag in der vierten Corona-Welle zu berichten - von den schönen, aber auch von den schmerzhaften Momenten (SZ Plus).

Patzkowski rief nach ihrer Schicht stets aus dem Auto an (natürlich mit Freisprechanlage). Auf dem Heimweg, manchmal war im Hintergrund das Klacken eines Blinkers zu hören, erzählte sie anschaulich, offen und oft auch berührend von ihrem Arbeitstag: von Menschen, die nach Wochen im Koma zum ersten Mal wieder sitzen konnten. Von einer Patientin, die am Freitag noch gelächelt hatte und am Montag plötzlich tot war. Und davon, wie sie das viele sinnlose Sterben belastet, gäbe es mit der Impfung doch ein Mittel gegen das Virus. "Es schmerzt jedes Mal", sagte Patzkowski einmal über die vielen Toten. In ihrer Freizeit flüchtet sie sich manchmal in Fantasy-Romane. "Da wird am Ende immer alles gut."

Heute, kurz nach 16 Uhr, hat mein Handy wieder geklingelt. Steffi Patzkowski war dran, ein letztes Mal. Denn unser Tagebuch-Projekt endet mit Beginn der Weihnachtsferien, und Patzkowski hat endlich ein paar Tage frei, um sich von der Arbeit im Ausnahmezustand zu erholen. Für sie und alle anderen auf den Intensivstationen war dieses Jahr ein Kraftakt, schon wieder. Und der Winter hat gerade erst begonnen. Ein paar Tage Urlaub kommen da gerade recht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Omikron im Münchner Abwasser entdeckt. In mehreren Proben wurde nun erstmals die Virus-Mutante nachgewiesen. "Besorgniserregend", nennt das ein Forscher. Auch beim Impfen gibt es keine guten Nachrichten.

Oberste Frau vom Bau. Die Grünen-Politikerin Anna Hanusch soll Chefin des städtischen Baureferats werden. Damit ist auch klar, dass die Fraktion im Rathaus eine komplett neue Doppelspitze bekommt.

Rosenheimer Platz: Zweiter Tatverdächtiger stellt sich. Ein 17-Jähriger bricht blutend zusammen und stirbt. Kurz zuvor soll es bei einem Drogendeal in einem Hinterhof zum Streit gekommen sein. Nun wurde ein 15-Jähriger festgenommen.

Studierende der TU München: "Schwimmen ist der einzig überlebenswichtige Sport". Während der Corona-Pandemie ist an Grundschulen der Schwimmunterricht ausgefallen. Damit keine Generation von Nichtschwimmern heranwächst, kommen Studierende den Lehrkräften zu Hilfe.

