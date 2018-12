14. Dezember 2018, 18:48 Uhr Integrationsprojekt Mit Händen, Füßen und viel Herz

Studenten der LMU unterstützen als Lernpaten ausländische Kinder an Münchner Grundschulen

Von Jakob Wetzel

Mathematik ist für Alexandru noch etwas viel. Der Achtjährige ist erst vor wenigen Wochen aus Rumänien nach München gekommen. Jetzt geht er in eine Deutschklasse in der Grundschule am Ravensburger Ring, eine Integrationsklasse für zugewanderte Kinder. Doch während die anderen Mädchen und Buben an diesem Freitag Kärtchen mit Punkten, Strichen und Quadraten verteilen und mit ihnen Zahlen bilden, geht Julia Grund mit Alexandru vor die Tür. Draußen üben sie erst einmal, die Zahlen richtig auszusprechen: die 15, die 17, die 29, die 78, also die "Achtundsiebzig", nicht die "Achtundsiebzehn".

Julia Grund ist Lernpatin. Eigentlich studiert sie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) im neunten Semester Gehörlosenpädagogik und steht vor dem Master, danach wartet das Staatsexamen. Immer freitags aber hilft sie in der Grundschule aus, denn der Unterricht hier ist schwierig. Julia Grund sei ihr eine große Hilfe, sagt Mirjam Huber, die Lehrerin der Deutschklasse. Denn das Niveau der Kinder sei sehr unterschiedlich. Eine Schülerin ist erst sieben Jahre alt, andere sind schon zehn. Sie alle sind unterschiedlich lange in Deutschland und haben unterschiedliche Vorkenntnisse. Und auch mitten im Schuljahr kommen manchmal Kinder als Quereinsteiger dazu.

Seit 2016 unterstützen Studentinnen und Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) Lehrer an ausgewählten Schulen in München. Das Projekt haben die Universität und der Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverband (MLLV) gemeinsam erarbeitet. Anfangs hieß es "LUK", "Lernpaten unterstützen Klassen mit Flüchtlingskindern", und die Studenten gingen jeweils einen Tag pro Woche in sogenannte Übergangsklassen. Mittlerweile sind zu den Flüchtlingen andere zugewanderte Kinder gekommen, die Übergangsklassen heißen Deutschklassen und das Projekt nennt sich jetzt "SSB", also "Sprache. Schriftsprache. Bildungssprache". Ansonsten aber ist es dasselbe geblieben. Jetzt soll es zu einer dauerhaften Einrichtung werden.

Die Idee dazu sei im Herbst 2015 entstanden, sagt Elke Inckemann, Professorin für Grundschulpädagogik an der LMU. Damals kamen viele Flüchtlinge in München an, und zahlreiche Münchner hießen sie willkommen. "Ich war mächtig stolz auf diese Stadt", sagt Inckemann. Sie selber habe sich auch engagiert, "und ich habe überlegt, ob ich vielleicht noch mehr tun kann, als Kleider und Schlafsäcke zu spenden". Da sei Waltraud Lučić auf sie zugekommen, die Vorsitzende des MLLV - und habe gewarnt: Da komme etwas auf die Lehrer zu. "Das war sehr weitsichtig. Nicht viele von uns haben damals schon so weit gedacht", sagt Inckemann. Lučić aber sah: Viele der neu ankommenden Kinder werden eine besondere Förderung brauchen. Und das, obwohl die Schulen in der Stadt ohnehin aus allen Nähten platzen.

"Bis zum Ende der Grundschule müssen die Kinder Deutsch auf dem Niveau einer Bildungssprache sprechen. Aber wenn der Start nicht gelingt, dann schaffen die das nicht", erklärt Waltraud Lučić. Dabei sei die Sprache entscheidend für alles Weitere. "Jedes Kind, das nicht richtig Deutsch kann, verlieren wir." Und so kam die Idee: Warum sollten nicht Studenten den Lehrern helfen? Davon hätten alle etwas: Die Lehrer würden entlastet, die Studierenden könnten Erfahrungen sammeln und würden parallel geschult, die LMU könnte alles wissenschaftlich begleiten, und die Kinder würden intensiv gefördert.

Elke Inckemann und Waltraud Lučić verloren keine Zeit. Mit dem Kultusministerium sei man sich rasch einig gewesen, sagt die Professorin. Und schon im Februar 2016 waren die ersten Lernpaten im Einsatz. Dabei teilen sich immer zwei Studenten eine Klasse, jeder übernimmt einen anderen Wochentag. Anfangs waren es 20 Studenten in zehn Klassen, derzeit sind es 40 in 20 Klassen, hauptsächlich an Grundschulen. Insgesamt gibt es in München derzeit 82 Deutschklassen, davon 22 an Grund-, die übrigen an Mittelschulen. An der Grundschule am Ravensburger Ring gibt es derzeit zwei.

Wer Lernpate sein will, muss mindestens im dritten Semester studieren, dann weiß er in Grundzügen, wie man mit Kindern arbeitet, wie man ihnen Lesen und Schreiben beibringt und wie man Unterricht gestaltet. Im Gegenzug erhalten die Lernpaten eine Aufwandsentschädigung und Punkte für ihr Studium, zumindest wenn sie zum ersten Mal mitmachen. Den zweiten und dritten Einsatz können sie sich noch als Praktikumszeit anrechnen lassen. "Einige sind aber auch schon seit mehr als drei Semestern dabei", sagt Inckemann. Es gebe derzeit mehr Bewerbungen als Plätze. Julia Grund ist von Anfang an dabei: Im Frühjahr werden es drei Jahre sein. Anrechnen lassen kann sie sich schon lange nichts mehr, es sei mehr wie ein Nebenjob, sagt sie. Anfangs habe sie mitgemacht, um Praxis zu sammeln und um mitzuhelfen, um ihren Beitrag in der Flüchtlingshilfe zu leisten. "Ich fand das von Anfang an spannend, sagt sie, aber: "Aber ich weiß nicht, ob mir damals schon klar war, was die Kinder alles erlebt haben."

Der Start vor fast drei Jahren sei hart gewesen, sagt Mirjam Huber, die Lehrerin am Ravensburger Ring. Übergangsklassen habe sie zuvor bereits unterrichtet. Dann aber sei in der Nachbarschaft zur Schule eine Traglufthalle für Flüchtlinge errichtet worden. Und bald saßen Kinder, die in ihrer Unterkunft nicht einmal Tische hatten, in ihrem Klassenzimmer.

Inckemanns frühere Mitarbeiterin Anna Lautenschlager hat einmal nachgerechnet: Im Schuljahr 2016/17 unterrichteten die ersten 20 Lernpaten 386 Kinder, und die sprachen 44 verschiedene Muttersprachen. Manche waren sechs, andere schon zwölf Jahre alt. Wenige kannten lateinische Buchstaben, die meisten nur arabische oder gar keine. Und einige waren traumatisiert. In ihrem Unterricht hätten Kinder aufeinander eingeschlagen, erzählt Mirjam Huber. Manche saßen verängstigt unter den Tischen, andere schlugen ihren Kopf gegen die Wand. "Es war Gold wert, dass einen jemand unterstützt hat", sagt Huber. "Es ist so wichtig, dass die Kinder Leute um sich haben, bei denen sie merken, dass sie es gut mit ihnen meinen", sagt Julia Grund. Manche Kinder seien noch nie in einer Schule gewesen, mussten lernen, einen Stift zu halten oder hatten zum ersten Mal in ihrem Leben eine Schere in der Hand. "Ich musste mit Händen und Füßen erklären, dass man seinen Namen aufs Blatt schreibt", sagt Grund. "Und wir sind anfangs hin und wieder in die Turnhalle gegangen, damit die Kinder mal duschen konnten."

Das ist drei Jahre her. Die Situation in Hubers Deutschklasse hat sich entspannt. Derzeit unterrichtet sie nur zehn Kinder, "das ist eine super Zahl", sagt sie, "wir hatten auch schon 23". Und die jetzigen Schüler machen rasch Fortschritte, viele von ihnen kommen aus europäischen Ländern, aus Griechenland etwa, aus Bosnien, Italien oder auch aus Rumänien, so wie Alexandru. Sie können kaum Deutsch, aber viele haben zu Hause schon eine Schule besucht, Krieg, Gewalt und Flucht blieben ihnen erspart, und die meisten kennen lateinische Buchstaben. Aber noch immer bekomme sie von den Kindern viel zurück, erzählt Julia Grund. "Das ist anders als in den Regelklassen." Wenn sie in den Unterricht komme, würden die Kinder sie umarmen. Und letztens sei sie die Treppe hochgekommen, "da haben sich die Kinder so gefreut, sie haben mich fast umgerannt".

Inckemann und Lučić würden ihr Projekt nun gerne ausweiten. Zum Beispiel könnten Lernpaten die von ihnen bereits mitbetreuten Kinder auch nach deren Übertritt in Klassen der Regelschule begleiten. Und die Studierenden könnten stärker als bisher auch Kinder und Lehrer an Mittelschulen unterstützen. Vor allem aber müsse man das Projekt verstetigen, sagt Lučić. Bisher suchen sie und Inckemann regelmäßig neue Geldgeber. Bei 40 Studenten kostet das Projekt knapp 170 000 Euro; derzeit bezahlen dafür unter anderem das Kultusministerium und die Sparda-Bank. Es sei aber an der Zeit, langfristiger zu planen, findet Lučić. Denn auch Deutschklassen werde es auf lange Sicht geben.

Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sei zurückgegangen, sagt Elke Inckemann. Wie viele Kinder aber noch über den Familiennachzug kämen, sei unklar, und die Zuwanderung halte ohnehin an. Lehrer müssten mit sprachlicher Vielfalt umgehen lernen, und mehr als bisher müssten Deutsch als Zweitsprache lehren können. "Wir sind de facto ein Einwanderungsland", sagt Inckemann. "Und wir müssen die Grundschullehrkräfte darauf vorbereiten."