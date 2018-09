16. September 2018, 18:57 Uhr Integration Deutsch fürs Krankenbett

An einer Münchner Klinik lernen Mitarbeiter aus 33 Ländern, wie man sich besser mit Patienten verständigt

Von Daniel Gözübüyük

Der Lärm der Bagger ist ohrenbetäubend. Vor dem Haupteingang des Helios Klinikums West schuften die Bauarbeiter. Drinnen grübeln die Kursteilnehmer: "Das Wort ,Obwohl' leitet hier einen Nebensatz ein, daher steht das Verb...?", fragt die Lehrerin. In der Ecke hebt eine zierliche Frau ihren Arm. "Am Ende", sagt sie eher fragend als bestimmt. "Genau!", sagt die Lehrerin und ergänzt mit schwarzem Stift an der Tafel.

Bereits seit Februar bietet die Helios Klinik mehrere Deutschkurse pro Woche an, die ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen können. 40 Prozent der Pflegekräfte sind Einwanderer, sie kommen aus mehr als 33 Ländern. "Viele Angestellte oder auch Zugezogene machen zunächst Kurse an Volkshochschulen, die gut sind, aber nicht praxisbezogen", erklärt Marten Deseyve, der Sprecher der Klinik.

In ihren eigenen Kursen seien sie flexibler und könnten auch Elemente aus dem Klinikalltag einbauen. "So lernen sie gleich die Worte, mit denen sie auch jederzeit umgehen müssen." Außerdem hätten die Kurse einen positiven Nebeneffekt: "Die Zusammengehörigkeit unter den Kollegen wird dadurch gestärkt. Und ein sicherer Umgang nimmt bei vielen Teilnehmern die Angst. Sprache kann durchaus auch eine Barriere sein."

Das neue Programm reicht von A 2 bis C 1, von Anfängerkursen bis zu Klassen für Fortgeschrittene. "Viele brauchen das B-2-Zertifikat, um ihre Anerkennung hierzulande zu bekommen", sagt Lehrerin Doris Langer, die in Würzburg Deutsch und Erdkunde für Lehramt studierte. Mitarbeiter, die nicht aus Deutschland kommen und in ihrem Heimatland bereits eine Ausbildung im Pflegebereich gemacht haben, müssen das Zertifikat vorweisen, um in Deutschland als examinierte Pflegekraft anerkannt zu werden. "Dadurch gibt es auch mehr Gehalt", sagt Langer.

Viele besuchen den Kurs aber auch nur, weil sie ihre Deutschkenntnisse vertiefen wollen. So sind an diesem Tag auch viele Menschen in dem Kursraum im ersten Stock, die bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland leben und auch arbeiten. Abdulla Berexha sitzt in der ersten Reihe. Er hebt oft die Hand, beteiligt sich, ist bemüht. Zwar lebt er erst seit neun Monaten hier, hat aber das B-2-Zertifikat schon in seiner Heimat Albanien gemacht. "Die Sprache ist entscheidend", sagt er. "Die Kommunikation zu Patienten muss stimmen. Aber auch die zu Mitarbeitern." In Albanien hat er bereits fünf Jahre als Krankenpfleger gearbeitet, in Deutschland wagt er nun einen Neustart. "Ich bin ledig, möchte hier meinen neuen Lebensmittelpunkt aufbauen."

Für die zierliche Katherine Sanchez begann alles 2013. Damals zog es die Kolumbianerin als Au-Pair nach Bayern. Sie fühlte sich hier so wohl, dass sie anschließend ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Bayerischen Roten Kreuz absolvierte. Seit Dezember letzten Jahres macht die 27-Jährige nun eine Ausbildung zur Krankenschwester in der Helios Klinik. Mit einem klaren Ziel: "Ich möchte später Medizin studieren, Ärztin werden und Menschen helfen", sagt sie. Den Kurs besuche sie vor allem, um ihr Fachwörter-Vokabular zu verbessern und ein besseres Gefühl für die Sprache zu bekommen. Lehrerin Langer machen die Kurse nicht nur große Freude. Sie bedeuteten auch viel Arbeit, sagt sie: "Viele sind auf einem ganz unterschiedlichen Level; die einen können besser lesen, die anderen schreiben. Einige verstehen Gehörtes gut, haben aber Schwierigkeiten beim sprechen." Daher passt sie die Kurse an die Bedürfnisse ihrer Schüler an. "Von Montag bis Freitag sind wir komplett durchgeplant, dazu bieten wir noch viel Einzelunterricht an, gerade für Schüler, die kurz vor den Prüfungen stehen."

Die Hilfe und das Angebot sind groß. Bei den Prüfungen sind die Schüler aber auf sich allein gestellt. "Die absolvieren sie nicht hier bei uns im Haus, sondern an staatlich anerkannten Prüfungsstellen." Das sei auch besser so, sagt Langer: "Ich bin gerne für sie da, immer und zu jeder Zeit. Aber es bedarf auch einer gewissen Eigenkraft. Sie müssen die Schritte selbst gehen und mutig sein. Ich gebe ihnen nur die Techniken mit auf den Weg."

Die Arbeit der Lehrerin fruchtet: Viele Schüler haben bereits bestanden, immer mehr melden sich für die Kurse an. Daher erweitert die Klinik auch das Angebot: Seit dem Ende der Sommerferien wird Langer noch von zwei zusätzlichen Lehrerinnen unterstützt.