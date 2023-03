Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Den nimmt das Münchner Instituto Cervantes zum Anlass, um in der Auftaktveranstaltung seiner neuen Kammermusikreihe Weiblichkeit, Inspiration und Geschlechterperspektive in den Mittelpunkt zu stellen. Solistinnen und Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, darunter Julita Smolen an der Violine und Benedict Hames an der Viola, werden deutsche wie spanische Kompositionen spielen, die mitunter von Musen inspiriert wurden. So werden drei Lieder Clara Schumanns und das Streichquartett "Pequeña Romanza" von Enrique Granados zu hören sein. Die neue Kammermusikreihe soll jährlich vier Konzerte umfassen, in denen verschiedene Konzepte musikalisch ausgedrückt werden. Die Anmeldung zum Auftaktkonzert erfolgt per Mail an cult3mun@cervantes.es.

"Musen und Künstlerinnen", Mi, 8. März, 19 Uhr, 10 Euro Eintritt, Kultursaal, Instituto Cervantes, Alfons-Goppel-Straße 7