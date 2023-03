Von Henriette Busch

Illustrierte Bücher florieren seit einigen Jahren. Das wird spätestens beim Blick in die Schaufenster kleiner Buchläden klar, aus denen einen illustrierte Druckwerke förmlich anzuspringen scheinen. Die Schönheit dieser bildlichen Texterläuterungen - das Wort Illustration leitet sich aus dem lateinischen ab und bedeutet "erläutern" und "veranschaulichen" - stellt die Wanderausstellung "Illustrad/as" noch bis zum 11. April im Münchner "Instituto Cervantes" vor.

Die Kuratorin Matilde Rodríguez präsentiert die persönlichsten wie experimentellsten Illustrationen von zwölf zeitgenössischen spanischsprachigen Künstlerinnen. Dabei überrascht, was noch alles als Illustration gelten kann. Iria do Castelos Skulptur eines zerstückelten Hase-Frau-Hybriden zerstört die klassische Vorstellung am stärksten, während sich in der Bemalung aussortierter Keramikteller der Künstlerin Bea Lema wohl das größte unter einer ganzen Reihe unerwarteter Highlights finden lässt.

Schnell wird klar: Illustration ist nicht nur ein Bild in einem Buch, auch wenn die meisten der ausgestellten Werke im Kontext einer literarischen Veröffentlichung entstanden sind. Gemeinsamkeit der zwischen 2014 und 2020 entstandenen Ausstellungsstücke ist die Verbindung der Frau mit der Natur: Die Frauen in Helena Pérez Garcías Werken scheinen in ihr einen Zufluchtsort zu suchen, fast schon in ihr verschwinden zu wollen, während Sonia Pulido ihre Protagonistinnen - unter anderem Jane Goodall, Malala Yousafzai und Rigoberta Menchú - mit Tieren und Pflanzen umgibt. Die verspielten, meist bunten Bilder verschleiern dabei die Schwere der behandelten Themen - die Krebserkrankung der Mutter, den Migrationshintergrund oder die unterdrückte weibliche Sexualität.

Die Ausstellungsstücke, die auch auf der Website des Instituts betrachtet werden können, bestechen durch die Vielzahl künstlerischer Techniken - Zeichnung, Collage und digitale Bearbeitung - sowie durch die kleinen, feinen Details, die man wohl nur wahrnehmen kann, wenn man nah an die Werke herantritt . So sind den Medikamentenkartons, die Sara Landeta als Leinwand für ihre Vogel-Zeichnungen nutzt, Gebrauchsspuren anhand feiner Knicke und Verfärbungen anzusehen, während Luisa Riveras Aquarell "The Bond" dank der verschiedenfarbigen Augen der dargestellten Zwillingsfiguren an Charakter gewinnt. Die Freude am Betrachten entwickelt sich also nur vor Ort, die zusätzliche digitale Präsentation ist für das Entstehen eines nachhaltigen Eindrucks ungeeignet.

Jede Illustration schafft es, für sich selbst zu stehen, während die strikte räumliche Trennung der einzelnen Künstlerinnen im Ausstellungsraum ihre individuellen, wenn auch von Gemeinsamkeiten geprägten, Stile betont. Nachhaltig im Gedächtnis bleiben aber vor allem die unerwarteten Positionen, darunter Lemas bemalte Keramiken und Iria Fafíans Lichtkästen.

"Illustrad/as", Mo.-Do., 10 - 18.30 Uhr (nach Verfügbarkeit), Eintritt frei, Instituto Cervantes München, Alfons-Goppel-Straße 7