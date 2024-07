Von Christian Jooß-Bernau

Hier war ja nichts. Nur 800 Quadratmeter Fläche. Unverputzte Wand, unverputzter Boden, keine Toiletten – alles entkernt. Heute steht Katrin Kazubko in einem schwarzen Bühnenraum. Mitten in der Stadt, gerade ums Eck beim Platzl, wo die Touristen auch an diesem Vormittag lauern, ob ihnen nicht ein bayerischer Schädel vors Fotohandy läuft. In Wurfweite zur Maximiliansstraße und nur ein paar Meter von den Kammerspielen und dem Blauem Haus entfernt. Der Eingang: Am Kosttor. Einst war hier das Mirage, später die Disco Far Out. Ein paar Stufen die Treppe hinunter durch eine große Türe und man steht in einem Theaterraum, den in München kaum einer kennt, der aber ganz unmittelbar hineinwirkt in die Kulturszene, weil viele Karrieren hier ihren Anfang haben.