Von Julian Gülker

"Ich liebe Aufzüge!" Aus dem Mund einer Fotografin überrascht dieses Bekenntnis, gilt der Durchschnittsfahrstuhl doch als wenig fotogen. Erst recht überrascht es bei einer Fotografin, die für Aufnahmen ganz anderer Art bekannt ist: bei Isolde Ohlbaum, Deutschlands "Schriftstellergesichterforscherin". Die 48 Aufnahmen französischer Autorinnen und Autoren im Institut français aber lassen erahnen, worauf ihre Neigung gründet.

Es ist die Lust am Spiel mit Spiegelungen. Und so zeigt das Schwarzweiß-Porträt von Chantal Thomas nicht nur die Autorin, bekannt für ihren Roman "Leb wohl, meine Königin!", gleich sechsmal, sondern auch rechts im Spiegel des Aufzugs, das Gesicht hinter der Kamera verborgen, Ohlbaum selbst. Es ist das einzige Bild in der Ausstellung, auf dem die Fotografin selbst zu sehen ist, womit sie sich in eine lange Tradition von Cameo-Auftritten einreiht.

Auf zwei Stockwerke des Instituts verteilt sind Aufnahmen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern an verschiedensten Orten zu sehen: Joseph Breitbach im Garten, Nathalie Sarraute in den Räumlichkeiten der Akademie der Schönen Künste, Julien Green auf den Münchner Straßen. Ob sie dabei wie Leila Slimani offen in die Kamera lächeln oder sich der Blick nachdenklich gen Boden richtet wie bei Claude Simon: gemeinsam ist ihnen eine Natürlichkeit des Ausdrucks, da wirkt nichts gestellt, nichts erzwungen.

Wie man das schafft, nicht nur eine Person, sondern gleich deren Wesen einzufangen? "Mit Licht schreibend", benannte der niederländische Autor Cees Nooteboom einst Ohlbaums Methode. Sie selbst würde freilich niemals so weit gehen - Künstlerbescheidenheit -, aber: "Es kommt auf den persönlichen Kontakt an. Ich gebe den Autoren nichts vor, wir unterhalten uns bei den Shootings über alles mögliche. Das ist dann wie im Flug."

Die Ausstellung führt daher nicht nur bildhaft durch die französische Literaturgeschichte des letzten Jahrhunderts, sondern veranschaulicht auch die dezente Eindringlichkeit, die Ohlbaums Aufnahmen ausmachen. In rund 50 Jahren hat sie so einen eigenen Schriftstellerbilderkanon geschaffen; bis 2025 soll ihr gesamtes fotografisches Werk von 1970 an in die Bayerische Staatsbibliothek umziehen. Nicht ohne Grund fällt die Wahl bei der aktuellen Ausstellung auf französische Autoren: Ein Jahr verbrachte die Fotografin als Au-Pair in Paris, fühlt sich - auch wenn sie seit ihrer Kindheit in München lebt - der Stadt bis heute verbunden, diesem "bis dahin nie gekannten Gefühl von Freiheit und Unbeschwertheit".

Fotoausstellung Isolde Ohlbaum, Institut français, Kaulbachstr. 13, bis 17. Juli