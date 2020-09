Der Prager Künstler Dušan Zahoranský war im Vorjahr vier Wochen lang Artist in Residence der Donumenta in Regensburg. Die Stadt gefiel ihm sehr. Doch er wurde das Gefühl nicht los, dass es im öffentlichen Raum an Geschichten und Persönlichkeiten mangelt, die das heutige Denken prägen. Daher entschied er sich, in seiner Arbeit "Search and Rescue" einen Kontrapunkt zur Konzentration auf historische Figuren und Themen zu setzen und entschloss sich zu einer ungewöhnlichen Aktion: Er benennt die Eiserne Brücke temporär in "Michael Buschheuer Brücke" um und würdigt damit das Engagements des Sea-Eye-Gründers Michael Buschheuer. Für das Marc-Aurel-Ufer wählte er den Namen "Alan & Ghalib Kurdi Hafen". Die beiden Namen hat man fast schon wieder vergessen. Doch das Bild des am Strand liegenden toten zweijährigen Alan Kurdi erschütterte 2015 die Welt. Von seinem ebenfalls auf der Flucht ertrunkenen vierjährigen Bruder Ghalib existiert kein Bild. Doch jetzt wird in riesigen, unübersehbaren Lettern an beide erinnert.

Die beiden temporären Installationen Zahoranskýs, der als Meister der Typografie im öffentlichen Raum gilt, werden am 3. September, 15 Uhr, am Marc-Aurel-Ufer (Ecke Gichtlgasse) enthüllt. Tima Kurdi, die Tante der syrischen Jungen, wird über das Schicksal ihrer Familie sprechen und über ihre Motivation, sich für die Rechte aller Flüchtlinge einzusetzen. Dušan Zahoranský jedenfalls ist von der nachhaltigen Wirkung seines Werks überzeugt: "Wörter in einer öffentlichen, demokratischen Umgebung regen zur Diskussion an".