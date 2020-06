Eine Lichtinstallation schärft die Wahrnehmung der Ingolstädter für das zukünftige Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD). Noch ist die ehemalige Gießereihalle eine Baustelle, doch 2022 soll dort das Museum eröffnen. Für die historische Fassade der langen Backsteinhalle hat das Künstlerduo Hartung | Trenz seine neue Arbeit "Vierkant" entwickelt. Ab sofort ist sie bis in den Herbst hinein in den Abendstunden zu sehen. Die Arbeit ist der Auftakt für eine Serie von künstlerischen Lichtinterventionen, die das MKKD als Kunstort markieren.

Seit 1998 realisieren Detlef Hartung und Georg Trenz, beide Absolventen der Münchner Kunstakademie, gemeinsam Kunstwerke aus Licht und Sprache an spezifischen Orten. Inzwischen realisieren sie weltweit Projekte, zuletzt in München, Köln und Bremerhaven sowie in Halifax (Kanada) und Tunis (Tunesien). Ihre typografischen Kompositionen sind in Bewegung, die schwarz-weißen Projektionen erzeugen ihr Farbspiel ausschließlich im Zusammenhang mit den vorgefundenen Oberflächen.

In ihrer Intervention für das MKKD beschäftigen sie sich laut Pressemitteilung mit den vier Fragen, auf denen Immanuel Kant seine Vorlesungen zur Logik aufbaute: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Damit reagiere das Duo auf die aktuelle Situation der Corona-Pandemie, die in den Alltag, die Mobilität und die Freiheiten der Menschen eingreife. Das Museum werde, so das MKKD, zu einem Ort, der mit Hilfe eines philosophischen Koordinatensystems zum öffentlichen Nachdenken anregt. Die künstlerische Leitung hat Bettina Pelz, die seit 20 Jahren Kunst-im-Kontext-Projekte mit dem Schwerpunkt Licht in der Bildenden Kunst realisiert.