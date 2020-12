Von Marleen Beisheim

Haar- und Augenfarbe sind für jeden sehenden Menschen im Spiegel klar erkennbar. Aber es gibt digitale Spiegel. Und für die wird mit einem Blick hinein gleich noch viel mehr sichtbar: die Position von Oberlippe, Nasenflügel und Augen etwa. Und ein paar Algorithmen weiter spuckt er sogar Daten zu Alter, Geschlecht und derzeitigem Gemütszustand aus.

Das Kunstprojekt "Datamirror" von Anders Eiebakke und Nando Schneider zeigt, wie Gesichtserkennung funktioniert. Der Datamirror steht im Schaufenster der Bayerstraße 25, ein 145 mal 85 cm großer Bildschirm mit Kamera darüber. Man blickt in ein digitales Spiegelbild. Wenn man die Hand vor einem Sensor auf der rechten Seite bewegt, aktiviert man ihn. Der Datamirror macht ein Foto. Algorithmen berechnen die x- und y-Koordinaten markanter Punkte im Gesicht. Und aus diesen Daten wird wiederum Alter, Geschlecht und Gemütszustand berechnet. Die Daten kommen direkt von Gesichtserkennungsprogrammen bekannter Tech-Unternehmen. Und im Datamirror sieht man: "Gesichtserkennung ist letztlich Statistik und Geometrie im zweidimensionalen Raum", sagt der Künstler Nando Schneider.

Anders Eiebakke lebt in Oslo und beschäftigt sich seit 2007 mit Drohnentechnologie, wie sie staatlich und militärisch angewendet wird, und welchen zivilen Nutzen sie hat. Der Münchner Nando Schneider hat Musikwissenschaft, Philosophie und Informatik studiert. Seit 2018 arbeiten die beiden an gemeinsamen Kunstprojekten zu Überwachungstechnologien. Ein tieferes Verständnis für die Technologie, die wir im Alltag benutzen, könne helfen herauszufinden, welche Bereiche reguliert werden müssen, und welche nicht. Der Datamirror gibt dabei einen ersten Einblick in die Welt von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

Mit der interaktiven Installation stellen Anders Eiebakke und Nando Schneider kritische Fragen zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen: Wie werden wir als Individuen in Daten übersetzt, repräsentiert und kategorisiert? Passantinnen und Passanten können das digitale Spiegelbild mit ihrer realen Person vergleichen und damit, wie glücklich, ängstlich oder überrascht sie sich tatsächlich gerade fühlen. Die berechneten Daten enthalten nämlich immer wieder Fehler. "Und auf diesen basieren Programmentscheidungen sowie menschliche Entscheidungen", sagt Schneider, "so können Auswertungen unserer Stimmung, in automatisierten Bewerbungsprozessen zum Ausschluss führen". Aus den Daten können aber auch weitere Zusammenhänge abgeleitet werden wie etwa ethnische Zugehörigkeit, Kauf- und Wahlverhalten. Und die Daten können beim Racial Profiling und bei Targeted Advertising benutzt werden.

Wer die Algorithmen schreibt, bestimmt dabei, was unter die konstruierten Kategorien fällt; etwa auf das Geschlecht bezogen, wie viel Mann und wie viel Frau in einer Person ist. "Auf die gleiche Weise werden bei manchen anderen Algorithmen, die nicht für jedermann zugänglich sind, bereits rassistische Bewertungen automatisiert vorgenommen", erklärt Schneider. Wenn beispielsweise bei Grenzkontrollen Gesichtserkennung benutzt werde, um Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe zu finden, "dann ist das Racial Profiling", führt er aus. Die Technologie an sich sei dabei keine Gefahr; aber eben die jeweilige Verwendung. Die Manipulation, die mit Hilfe solcher Technologien im Rahmen von demokratischen Wahlen in den vergangenen Jahren zu beobachten waren, seien also laut Schneider gefährlich für die demokratische Grundordnung. Eiebakke wünscht sich dementsprechend ein Bewusstsein bei den Menschen für die Spuren, die sie in den sozialen Medien hinterlassen. "Anstatt Angst davor zu haben, beobachtet zu werden", sagt Eiebakke, "sollte man sich eher über das Foto und die erfassten biometrischen Daten des Gesichts Sorgen machen." Bei neuen Technologien gehe es viel mehr um das Sammeln von Daten und Metadaten, die wir an Geldautomaten, Handymasten und bei Apps hinterlassen. Denn Daten seien das, was Kohle in der industriellen Revolution war, erläutern die Künstler: "Rohstoffe der gegenwärtigen Ökonomie."

Datamirror, bis Do., 31. Dezember, Schaufenster im Breakout, Bayerstraße 25, www.datamirror.art