Auf Instagram sieht die Welt perfekt aus. Perfekte Menschen, perfektes Essen, perfektes Leben, alles in Pastelltönen. Ein Blick aus dem Fenster zeigt: Die Welt ist eigentlich verdammt grau. Trotzdem verbringen vor allem Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren bis zu zweieinhalb Stunden täglich in sozialen Medien, posten Bilder und bewerten sich gegenseitig. Was macht das mit der Selbstwahrnehmung? Paula-Irene Villa Braslavsky, 51, erforscht die Frage, wie sich Schönheitsideale durch Medien ändern. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologie / Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München.