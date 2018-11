11. November 2018, 18:38 Uhr Inspirieren und inspirieren lassen Erzählen infiziert

Große Kunstform in kleinen Räumen: Das "Gute Stube Festival" lädt in private Wohnzimmer

Von Barbara Hordych

Erzählen heißt nicht vorlesen. Erzählen heißt auch nicht rezitieren, also einen auswendig gelernten Text wiedergeben. Sondern Erzählen bedeutet, eine Geschichte frei und lebendig vorzutragen, in spontaner Interaktion mit dem Publikum. Wie das funktioniert, zeigt Erzähler Michl Zirk charmant und spontan in dem Wohnzimmer von Susanne Wehde und Martin Wiesbeck, den Gastgebern der "Guten Stube 8". Sie haben am Samstag Abend zwanzig Zuhörern Zutritt zu ihrer großzügigen Altbauwohnung im dritten Stock in der Nähe des Prinzregentenplatzes gewährt. Menschen, denen sie noch ...