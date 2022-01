Die "Insomnia Brass Band" in der Unterfahrt.

Erst ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats brachte die Posaunistin Anke Lucks, die Baritonsaxofonistin Almut Schlichting und den Schlagzeuger Christian Marien 2017 zusammen. Dabei sind alle drei schon lange wichtige Exponenten der Berliner Jazzszene, seit sie das Musikstudium aus ihrer westdeutschen Heimat in die Hauptstadt geführt hatte. Es scheint, dass bei diesem Kennenlernen äußerst intensiv musiziert wurde - bis hin zu schlaflosen Nächten. Denn ihre prompt danach gegründete Band nannten sie Insomnia Brass Band. Auch der Titel des vor einem Jahr erschienenen Debütalbums passt dazu: "Late Night Kitchen". Umso aufgekratzter geht es da zu: Vom New-Orleans-Bläserblues über Boppiges und Funkiges bis zu Punkrockigem und Freejazzigem reicht die Bandbreite dieses ungewöhnlich besetzten, jetzt in der Unterfahrt gastierenden Trios, das in der Tat manchmal wie ein ganzes Blasorchester klingt.

Insomnia Brass Band, Mi., 19. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94