19. September 2018, 17:43 Uhr Insekten "Das Artensterben gehört ganz oben auf die politische Agenda"

Andreas Segerer hat ein Buch über das Insektensterben geschrieben. Die Auswirkungen seien noch gar nicht abzusehen.

Interview von Martina Scherf

Andreas Segerer, 57, ist Oberkonservator an der Zoologischen Staatssammlung in München und einer der führenden Insektenforscher der Republik. Seine Kollegen sagen scherzhaft über ihn, er kenne jeden Schmetterling in Bayern persönlich. Doch obwohl das Sterben von Bienen, Schmetterlingen und Co. inzwischen zweifelsfrei dokumentiert ist und auch die Medien immer wieder berichten, werde die Dringlichkeit des Themas weit unterschätzt, sagt der Wissenschaftler. Deshalb hat er mit der Autorin Eva Rosenkranz ein Buch geschrieben: "Das große Insektensterben - Was es bedeutet und ...