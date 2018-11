18. November 2018, 18:58 Uhr Innsbrucker Ring Polizei beschuldigt nach Unfall vier Verdächtige

Ein Auffahrunfall vom frühen Samstagmorgen macht der Polizei ungewöhnlich viel Arbeit: Gegen 0.40 Uhr fuhr eine 47-jährige Münchnerin ihren Mini auf dem Innsbrucker Ring an der Bad-Schachener-Straße nach einer Ampel-Rotphase bei Grün gerade wieder an, wurde aber von der Fahrerin eines nachfolgenden VW übersehen und hart gerammt. Wie die Polizei berichtet, verletzten sich dabei sowohl die vier betrunkenen jungen Frauen im VW als auch Fahrerin und Beifahrer im Mini leicht. Die vier Frauen zwischen 19 und 25 aus München und dem Landkreis München stiegen aus - und verweigerten die Auskunft, wer am Steuer saß. Das klärt nun die Spurensicherung: Die Polizei stellte Auto und Oberbekleidung der Frauen sicher, "wir haben einen intensiven Wahrheitsfindungsprozess angestoßen", kommentiert Präsidiumssprecher Sven Müller. Beschuldigte sind nun alle Vier, teils wegen fahrlässiger Körperverletzung und Alkoholfahrt, teils wegen des Verdachts der Verdeckung einer Straftat.