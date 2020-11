Nachdem Fahrgäste am Samstagabend gegen 23.40 Uhr über den Notrufknopf in der U-Bahn gemeldet hatten, ein Unbekannter habe sie mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, stoppte die MVG die Bahn an der Haltestelle Innsbrucker Ring. 15 Streifenwagen rasten zum Einsatzort, doch der Unbekannte war bereits aus dem Waggon geflohen. Er konnte schließlich in der Nähe des U-Bahnhofs festgenommen werden. Ein Messer hatte er nicht bei sich. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige erstattet, anschließend wurde er wieder entlassen.