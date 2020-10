In der algerischen Sahara leben mehr als 100 000 Menschen in Flüchtlingslagern, seit mehr als 40 Jahren. Sie sind Vertriebene aus der bis heute umkämpften Westsahara. Der Klimawandel macht sich in der ohnehin kargen Gegend immer drastischer bemerkbar. Traditionelle Landwirtschaft oder Tierhaltung sind kaum möglich. Die Versorgung der Menschen wird immer schwieriger. Da hatte ein Ingenieur, der selbst im Lager lebt, eine Idee. Als er von Hydrokultur hörte, dachte er: Das wäre eine Lösung für die Sahara. Hydrokulturpflanzen gedeihen ohne Erde, in transportablen Kästen. Taleb Brahim, der Flüchtling und Ingenieur, wurde nach München eingeladen, um seine Idee beim Innovation Accelerator des Welternährungsprogramms (WFP) Experten und Geldgebern vorzustellen. Er traf sofort aus Zustimmung. Ein Forscher der Fraunhofergesellschaft reiste in die Sahara, um gemeinsam mit Brahim die Entwicklung auszuloten. Auch Experten des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt, die an Hydrokulturen für ihre Marsmissionen forschen, waren beteiligt. Mit der wassersparenden Methode lässt sich Tierfutter anbauen. Das Gerstengras wächst in nur einer Woche und hilft den Menschen, ihre Tiere zu ernähren und selbst Fleisch und Milch von Ziegen oder Kamelen zu erhalten. Das Projekt wurde zuerst in Algerien, dann auch in Jordanien und im Tschad etabliert. Inzwischen werden auch Gemüse, Salat und Kräuter auf diese Weise angebaut.