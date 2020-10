Eine Million syrische Flüchtlinge haben im Libanon Zuflucht gefunden. Doch gerade für junge Leute fehlt es an Ausbildungsmöglichkeiten und Jobangeboten, um sich eine dauerhafte Lebensgrundlage aufzubauen. Die Digitalisierung bietet aber neue Chancen. Bei einem Ideen-Workshop in München wurde das Projekt "Tech for Food" gestartet. Jugendliche erhalten ein sechswöchiges Computertraining, und wer talentiert ist, wird weiter ausgebildet zu Webdesignern oder Social Media Managern. "Die Nachfrage nach einfachen, aber arbeitsintensiven digitalen Dienstleistungen ist immens. Viele IT-Unternehmen suchen qualifiziertes Personal, das von überall aus arbeiten kann. Einzig eine Internetverbindung ist dafür notwendig", sagt Bernhard Kowatsch. Nach dem Startschuss in München haben Ende 2016 die ersten 80 Flüchtlinge und 20 Libanesen im Alter von 16 bis 30 Jahren an dem Projekt teilgenommen — mehr als die Hälfte von ihnen waren Frauen. Microsoft Office, Photoshop, Webdesign und Englischunterricht standen auf dem Trainingsplan. Für ihre Teilnahme erhielten die Studenten für sich und ihre Familien einen Bargeldzuschuss. Und die Ergebnisse sind beachtlich, sagt Kowatsch: Seit Projektbeginn haben 276 junge Syrer und Libanesen an den Kursen teilgenommen, über 80 Prozent haben mit Erfolg abgeschlossen. 1000 Teilnehmer sollen es bis Ende des Jahres werden. Auch in Jordanien und im Irak sind weitere Trainings geplant, die mittlerweile 16 Wochen dauern.