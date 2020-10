Seit der Innovation Accelerator in München 2016 von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und der damaligen WFP-Direktorin Ertharin Cousin eröffnet wurde, ist viel passiert. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf 51 gewachsen, ebenso die Zahl der Ideen. In den vergangenen fünf Jahren gingen 6100 Bewerbungen aus 125 Ländern ein. Menschen von Kolumbien über Kenia bis Kirgisistan bringen Ideen mit, wie man die Ernährungssituation ihren Ländern verbessern könnte. 300 dieser Bewerber wurden bisher in Boot Camps nach München eingeladen, sagt Bernhard Kowatsch. Dort treffen sie auf Wissenschaftler, Politiker, Förder und Entwicklungshilfeexperten. In kreativen Workshops werden ihre Ideen geprüft und weiterentwickelt. Auch im Silicon Valley und in Tansania hat Kowatsch schon Camps organisiert. Seit der Corona-Pandemie und den Reisebeschränkungen fanden alle Boot Camps virtuell statt. Weltweit sind bisher schon 80 Projekte entstanden, etwa ein Dutzend läuft, andere stehen kurz vor der Verwirklichung. Vieles dreht sich um digitale Anwendungen, wie ein App für Kleinbauern, um besser über Marktpreise für ihre Waren informiert zu sein und sich mit Händlern auszutauschen. Die Idee kam aus Tansania. In Kenia ist ein Projekt ins Leben gerufen worden, Gemüse, das für den europäischen Markt nicht schön genug ist, vor der Tonne zu retten und an Schulküchen zu verteilen. Insgesamt wurden laut WFP mit diesen Projekten bereits 1,4 Millionen Menschen erreicht.