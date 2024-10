Die Inninger Landjugend kann aufatmen: Das Verfahren gegen sie wegen Diebstahls des Maibaums am Hofbräu-Festzelt kurz vor dem Wiesn-Start im September ist mangels ausreichenden Tatverdachts eingestellt worden. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I am Montag mit. Es liege in diesem Fall kein Diebstahl vor, weil die Beschuldigten von Anfang an beabsichtigten, den Maibaum gegen eine nach dem Brauchtum übliche „Auslöse“ an den Eigentümer herauszugeben. Dies sei nach Mitteilung der geschädigten Brauerei erfolgt, so die Staatsanwaltschaft.