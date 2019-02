5. Februar 2019, 18:51 Uhr Innenstadt Wenn Wirte beinahe nichts zu klagen haben

Die Gastronomen in der Altstadt hatten ein gutes 2018. Aber es fehlen Mitarbeiter - das liegt vor allem an hohen Mieten

Von Franz Kotteder

"Wir glauben auch nicht alles, was wir über uns denken": Wirt Gregor Lemke vom Augustiner Klosterwirt an der Frauenkirche fasste geradezu valentinesk die Befindlichkeit der Münchner Innenstadtwirte in einem Satz zusammen. Bei ihrem traditionellen Jahresessen, diesmal im Wirtshaus Zum Stiftl im Tal, waren nicht nur Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der Zweite Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU) gekommen, sondern auch Kommunalreferentin Kristina Frank und der designierte Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (beide CSU) sowie einige Stadträte.

Sie hatten es mit durchaus zufriedenen Gastgebern zu tun. Wolfgang Sperger, Wirt des Hofbräuhauses, sprach von einem "recht erfolgreichen Jahr 2018". Besonders gut angekommen sei "Munich Unplugged" am mittleren Juni-Wochenende, an dem 33 Lokale 50 Bands auftreten ließen; die Veranstaltung sei von den Gästen sehr gut angenommen worden. Ebenso wie die "Weißwurst-Aktion" am Rosenmontag. Angeblich ist die Weißwurst an einem Rosenmontag erfunden worden, und deshalb verkauften die Innenstadtwirte 2018 an diesem Tag eine Wurst für einen Euro. "Kam hervorragend an", sagte Sperger, dämpfte jedoch zugleich die Erwartungen: "Aber heuer machen wir das nicht."

Es ist auch nicht so, dass die Innenstadtwirte nur Positives zu berichten hätten. Gregor Lemke, der Vizevorsitzende des Wirteclubs, betonte in seiner Ansprache zwar, dass die 35 Mitglieder mit ihren Gaststätten innerhalb des Altstadtrings 16 000 Plätze für ihre Gäste anböten und gut 3000 Mitarbeiter beschäftigten, womit sie "einen der größten Arbeitgeber in der Münchner Innenstadt" darstellten und jährlich "mehr als 100 Millionen Tageskunden" bewirteten. Das erfordere allerdings auch besondere Qualitäten: "Man muss ein multifunktionaler Teamplayer mit Torwartbegabung sein, eine Art Helene Fischer der Gastronomie". Es gebe aber durchaus ernste Probleme. So mache sich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Mitarbeiter sehr bemerkbar, auch fehle es an Nachwuchs. Und dann seien da noch erhebliche bürokratische Hürden, etwa bei Freischankflächen.

OB Dieter Reiter durfte sich immerhin über die Gesamtbilanz freuen: "Wirte sprechen selbst von einem guten Jahr - das ist für mich eine sensationelle Feststellung." Wohnungsnot und Fachkräftemangel seien Probleme, die nicht von der Stadt alleine gelöst werden könnten: "Bezahlbarer Wohnraum ist nun mal nicht der business case von Investoren."

Versprechungen machte Reiter den Wirten nicht. Die wiederum gaben Reiters Frau Petra trotzdem einen Scheck über 2000 Euro mit - zugunsten der Krebsstation der Schwabinger Kinderklinik. Für deren Benefizstiftung hatte Reiter zusammen mit Paul Daly vom Kilian's Irish Pub bei der Frauenkirche eine CD mit Weihnachtsliedern aufgenommen, die immerhin 5000 Euro eingespielt hatte.

Den Scheck überreichte Innenstadtwirte-Vorsitzender Lorenz Stiftl vom Spöckmeier. Er durfte auch drei neue Mitglieder begrüßen: Verena Able vom Leger am Dom, Julia Krätz vom Andechser am Dom - sowie seinen Sohn Stefan, der das Wirtshaus Zum Stiftl führt.