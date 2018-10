10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Inklusive WG Keine Miete, dafür eine Aufgabe

In Sendling bilden Studenten und Menschen mit Behinderung eine besondere WG

Von Irmengard Gnau

Ein wenig gehämmert und gemalt wurde zuletzt noch am Haus, doch personell ist die neue Wohngemeinschaft schon vollständig. Seit Anfang Oktober haben Marie Kronauer und ihre neun Mitbewohner das hell gestrichene Haus mit Garten in Sendling bezogen, um dort ihre neue Wohngemeinschaft zu eröffnen. Eine WG mit einer kleinen Besonderheit: Hier wohnen junge Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Kronauer hat das Projekt der Lebenshilfe München gleich angesprochen. "Ich finde es einfach eine spannende Sache", sagt die 20-Jährige.

Die Studentin entschied ziemlich kurzfristig, sich zum Wintersemester an der Ludwig-Maximilians-Universität für Ethnologie mit Nebenfach Sprache, Literatur und Kultur einzuschreiben und dafür aus dem heimischen Überlingen am Bodensee nach München zu ziehen. Bei der Suche nach einem Zimmer stieß sie im Internet auf das Angebot der Lebenshilfe, die studentische Mitbewohner für ihre neue inklusive WG suchten. Sie bewarb sich und bekam den Platz. Berührungsängste hatte die 20-Jährige nicht. "Am Bodensee gibt es mehrere sonderpädagogische Einrichtungen der Camphill-Schulgemeinschaft, daher bin ich mit Inklusion vertraut", sagt Kronauer. Das Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung hat sie als bereichernd erlebt. "Man braucht viel Zeit und Geduld, manches geht ein bisschen langsamer, aber ich glaube, dass man auch viel über sich selbst lernen kann." Und nicht zuletzt war die Aussicht darauf, so rasch einen WG-Platz zu bekommen, verlockend. "Da es so schwierig ist, eine Wohnung in München zu finden, ist das natürlich auch eine tolle Alternative", sagt Kronauer.

Die Lebenshilfe ist erst der zweite Träger in München, der eine solche Inklusiv-WG eröffnet hat. Kronauer wird dort mit sechs Menschen mit einer geistigen Behinderung und drei weiteren Studenten zusammenwohnen. Die Studenten sind Teil des Betreuungskonzepts, erklärt Lebenshilfe-Bereichsleiter René Pfeifer. Jeder übernimmt bestimmte Anwesenheitszeiten, hat einmal pro Woche Nachtbereitschaft und verpflichtet sich, ein Wochenende im Monat zu Hause zu sein. Dabei geht es nicht um medizinische Fragen, sondern vor allem darum, den Mitbewohnern Hilfestellung zu geben, wenn sie die mal benötigen. "Einfach da sein", fasst Kronauer zusammen. Im Gegenzug müssen die Studenten im Haus keine Miete zahlen.

Ganz auf sich gestellt sind die WG-Bewohner jedoch nicht: Mitarbeiter der Lebenshilfe betreuen die WG außerdem ambulant, eine Sozialpädagogin koordiniert und begleitet das WG-Leben, erklärt Bereichsleiter Pfister. "Die Bewohner mit Handicap sollen in der WG so normal wie möglich wohnen und leben", sagt er. "Ich denke, das wird die Zukunft der Behindertenhilfe sein. Das ist gelebte Inklusion."

Mit neun anderen Menschen zwischen 19 und 35 Jahren gemeinsam in einem Haus zu leben, kann freilich gewöhnungsbedürftig sein. Kronauer winkt jedoch ab. Sie habe da keine Bedenken. "Sobald man die Gesichter kennt, fühlt es sich nicht mehr so groß an", sagt sie. Kennengelernt haben sich die WG-Partner bereits im September. Das Treffen hat Kronauer in ihrem guten Gefühl bestätigt. "Ich glaube", sagt die 20-Jährige, "das ist eine ziemlich lustige Truppe."