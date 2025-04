An Münchens Schulen gibt es kaum Platz für Jungen und Mädchen mit besonderen Bedürfnissen. Ein paar Sozialpädagogen, die zu Besuch in die Klassenzimmer kommen, reichen bei Weitem nicht.

Inklusion - das ist, wenn alle mitmachen. In Bayern ist das Gegenteil der Fall. Da dürfen eben nicht alle mitmachen. Besonders deutlich zeigt sich das in der größten Kommune des Freistaats, in München. Dort, wo sich alles ballt. Hier kommt Schule an ihre Grenzen - und zwar ganz konkret, jeden Tag.