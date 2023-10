Von Sabine Leucht

Was ist dran an der Behauptung, Michail Bulgakows Roman "Der Meister und Margarita" analysiere die Parallelen zwischen dem Russland der dreißiger Jahre und heute? Ein satirisches Textmonster, das vor allem mit lokalen und logischen Diskontinuitäten, kurz: ziemlichem Chaos glänzt und gerade deshalb immer wiedergelesen zu werden lohnt. Weil man nie so recht weiß: Porträtiert dieses von einem Teufel noch angefachte Chaos das Kuddelmuddel aus Staatswillkür, -verlogenheit und lebensfeindlichem Klima oder ist es bereits das Gegenmittel?