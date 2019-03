28. März 2019, 18:40 Uhr Initiativen gegen Nachverdichtung Protest auf dem Wahlzettel

SEM-Gegner denken über eine Liste für den Stadtrat nach

Von Sebastian Krass

Es wirkt, als hätten sie sich abgesprochen. Fragt man Aktivisten von "Heimatboden" oder vom "Bündnis Nordost", ob sie mit einer eigenen Liste von Nachverdichtungsgegnern bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr antreten, dann lautet die Antwort zunächst stets: Das könne man nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. In der Regel ist das als ein indirektes "Ja" zu verstehen. Auf Nachfrage sagt der Landwirt Johann Oberfranz, der mit der Initiative "Heimatboden" gegen die geplante städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) im Nordosten kämpft, dann noch: "Ja, es sind Überlegungen da, ob wir eine eigene Liste machen, aber es gibt nichts Konkretes."

Markus Bichler vom Bündnis Nordost, das nicht wie "Heimatboden" Grundeigentümer, sondern vor allem Anwohner aus Daglfing vertritt, spricht dann auch davon, dass man "vielleicht als Bündnis klare Kante zeigen muss". Am kommenden Donnerstag laden beide Initiativen zu einer Pressekonferenz. Das Thema wollen sie noch nicht verraten. Es ist wohl eigentlich nicht die Kommunalwahl, aber sie lassen offen, ob es nicht auch darum gehen könnte.

Ausgangspunkt der Überlegungen einiger Mitstreiter, in die Politik zu gehen, war Oberfranz zufolge, "dass wir kein Gehör mehr kriegen im Stadtrat, und das geht vielen Bürgerinitiativen in München so". Seine Gruppe, die ihren Anfang im Protest gegen eine SEM im Norden genommen hat und sich dann in den Nordosten erweitert hat, vernetzt sich mit anderen Initiativen, zum Beispiel dem Verein "Pro Fürstenried". Auch dort protestieren Bürger gegen Überlegungen, ihren Stadtteil nachzuverdichten. Oberfranz spricht von mehr als 80 Gruppen, die im Austausch stünden. 1000 Unterschriften von Unterstützern braucht es, um mit einer Liste zur Wahl zugelassen zu werden. Das wäre für die Initiativen keine große Hürde. Aber meinen sie es wirklich ernst? Oder wollen sie die Parteien nur unter Druck setzen? Im Moment bleibt das noch offen.

"Wenn die bei der Wahl antreten, würde das unsere Partei ganz schön Stimmen kosten", sagt ein CSU-Mandatsträger aus dem Osten der Stadt. Dabei hätten sie doch gar keinen Grund mehr, ergänzt er. Schließlich habe die Partei ja eine Kehrtwende vollzogen. Noch Anfang Februar hatte der Stadtrat mit den Stimmen der CSU beschlossen, mit einem städtebaulichen Ideenwettbewerb die SEM im Nordosten voranzutreiben. Zwei Wochen später verkündete Fraktionschef Manuel Pretzl auf einer Diskussionsveranstaltung, die CSU werde die SEM nun doch nicht mehr mittragen. Gut möglich, dass die schon seit einiger Zeit kursierenden Gerüchte über die drohende neue Konkurrenz zu dem Sinneswandel beigetragen haben.