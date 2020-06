Ein neuer Look soll München in Bewegung versetzen. Alle Themen, Informationen und Aktionen, die mit Verkehr und Mobilität zu tun haben, werden von nun an unter dem Slogan "München unterwegs" zusammengefasst. Das Ergebnis kann man auf www.muenchenunterwegs.de begutachten und sich über eine "zukunftsfähige und sichere Mobilität" in der Stadt informieren. Der gemeinsame Leitsatz lautet: "Mehr bewegen. Als nur sich selbst." Alles, was im Kontext von Mobilität steht, werde künftig unabhängig von der derzeitigen Federführung einzelner Referate gebündelt im neuen Erscheinungsbild präsentiert, heißt es von der Stadt. Auch alle Broschüren und Plakate, zum Beispiel für die Radlnacht werden künftig im selben Erscheinungsbild gestaltet sein. Ein neues Logo und fünf minimalistische Icons stehen für die verschiedenen Formen von Mobilität: zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Bus und Bahn, mit dem Auto oder mit Sharing-Angeboten kann man sich in der Stadt fortbewegen.

"München unterwegs" ist eine Initiative des Kreisverwaltungsreferats, das bis zum Start des neuen Mobilitätsreferats zum 1. Januar 2021 dafür zuständig ist. Mit dem neu geschaffenen Referat, in dem die bislang auf verschiedene Referate verteilten Kompetenzen und Zuständigkeiten für die Planung und Steuerung der Mobilität in München gebündelt werden, soll laut Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das zentrale Thema den Stellenwert bekommen, den es verdient. Es könne "Ideen für die planerischen, ökologischen, sozialen und technischen Herausforderungen aus einer Hand entwickeln und umsetzen". Die neue Bündelung als "München unterwegs" basiere darauf, dass jeder und jede die Freiheit haben solle, ohne eigenes Auto unterwegs sein zu können, dass die Menschen dabei sicher sein können und dass die Straßen "fair verteilt" sein sollen.