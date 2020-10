Von Anne Fritsch

"Eine Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert" lautet der Untertitel von Yael Ronens und Dimitrij Schaads Repertoire-Stück "(R)Evolution", das im Februar in Hamburg uraufgeführt wurde. Ausgehend von Yuval Noah Hararis "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" entwerfen die beiden ein Zukunftsszenario, in dem Leben und Lieben von Algorithmen und künstlicher Intelligenz bestimmt wird. Der Mensch, im Grunde ja eine einzige Fehlerquelle, wird bereits pränatal optimiert für extreme Bedingungen wie Hitze oder Seuchen. Wer nicht bis Hamburg kommt, kann das dystopische Stück am Theater Ingolstadt in der Inszenierung von Servé Hermans sehen.