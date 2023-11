Ingo Appelt will in seinem neuen Programm wieder irgendwelche Tabus brechen - und geht damit gewaltig auf die Nerven.

Von Thomas Becker

Eins vorweg: Der Merlot im Lustspielhaus ist wirklich völlig okay. Wenn es jetzt mit Goethe heißt, das Leben sei zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, dann hat das nichts mit dem gastronomischen Angebot zu tun. Sondern mit Ingo Appelt. Daher gleich die Beichte: Dies hier ist ein Halbzeitbericht. Was er nach der Pause verzapft hat? Keine Ahnung. Kommt nicht mehr in die Wertung. Der Fluchtreflex war nach Teil eins einfach zu stark, sorry about that.