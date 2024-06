Ingeborg Bachmann selbst formulierte es so: „am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor, vor Aufregung am Ersticken, ein freundlicher Schriftsteller las sie nochmals laut und deutlich vor, einige Herren sagten (etwas) dazu“. So ging es los mit dem Ruhm der Schriftstellerin, wie Renate Langer in einem Aufsatz im opulenten Begleitbuch zur Wiener Ausstellung „Ingeborg Bachmann. Eine Hommage“ beschrieb. Die Ausstellung ist nun, in etwas veränderter Form, im Literaturhaus München zu sehen. Und ein vielseitiges Begleitprogramm regt dazu an, noch tiefer in Werk und Werdegang Ingeborg Bachmanns (1926–1973) einzutauchen.

Detailansicht öffnen "Ich bin es nicht. Ich bin's." lautet der Titel der Ausstellung im Literaturhaus München. (Foto: Catherina Hess)

„Einige Herren sagten etwas dazu“, diese Bemerkung Ingeborg Bachmanns hat gleich den Titel für ein weiteres Werk geliefert: Nicole Seifert hat damit ihr Buch über die Autorinnen der Gruppe 47 überschrieben, das sie am 2. Oktober vorstellen wird. Es verspricht ein spannender Abend zu werden, denn Seifert hat sich bereits in ihrem vielbeachteten Buch „Frauen Literatur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt“ intensiv mit den Bedingungen weiblichen Schreibens beschäftigt. In „Einige Herren sagten etwas dazu“ umkreist sie nun spezifisch die Gruppe 47.

Dabei geht es ihr nicht nur um Bachmann oder Ilse Aichinger, die Aufnahme in den Männerzirkel fanden, sondern auch weitere Autorinnen wie Ruth Rehmann, die nur als „begehrenswerte Körper“ oder „tragische Wesen“ vorkamen und längst vergessen sind. Bezeichnend ist zum Beispiel, dass Richter und Kollegen gleich süffisant von einer „Frauentagung“ sprachen, als 1958 sage und schreibe vier Autorinnen bei mehr als 40 Männern beim Gruppentreffen dabei waren.

Das lag natürlich an den „Geschlechterzuschreibungen der Nachkriegszeit“, wie Seifert schreibt, und an der „traditionellen Abwertung weiblichen Schreibens durch die männlich geprägte Literaturkritik“. Auch Bachmann wird nach ihren frühen Erfolgen als Lyrikerin später mit einem feministisch zu deutenden Roman wie „Malina“ nicht mehr so viel Begeisterung auslösen.

Im Literaturhaus wird man sich beiden Facetten nähern. Die Dichterin Bachmann wird am 25. Juni im Zentrum stehen, am Abend ihres 98. Geburtstags: Die Lyrikerin Sirka Elspaß und die Mitherausgeberin der Salzburger Bachmann-Edition Irene Fußl-Pidner werden sich dann ihren Gedichten widmen. Lesen wird sie übrigens Vicky Krieps: Sie spielte in Margarethe von Trottas Film „Reise in die Wüste“ von 2023 die Ingeborg Bachmann.

Natürlich wird auch dieser Film im Literaturhaus zu sehen sein (am 16. September), vor einem Gespräch mit der Regisseurin. Und noch ein Film ist im Programm (am 8. Oktober): Werner Schroeters „Malina“ von 1991, für den Elfriede Jelinek das Drehbuch schrieb. Wie wichtig die Nobelpreisträgerin insbesondere die Prosa von Bachmann findet, wird auch in einem Video in der Ausstellung deutlich.

Weitere Veranstaltungen zeigen Bachmann als „unbehauste Autorin“ (25. Juli) oder nähern sich ihr wie Lilian Robl performativ (20. September). Die Bachmann-Expertin Sigrid Weigel hält einen Vortrag über ihre „Kunst des Chiffrierens“ (24. Oktober), und den Schlusspunkt setzt das Kolloquium „Bachmanns Echos“ des wissenschaftlichen Nachwuchses (25./26. Oktober). Ziel all dessen ist letztlich, immer neu zur Lektüre ihres Werks anzuregen – und auch ein bisschen wachzurütteln. Denn wie sagte Bachmann selbst in ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen: Die Dichtung werde „scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht sein müssen, um an den Schlaf der Menschen rühren zu können“.

Ingeborg Bachmann, Begleitprogramm zur Ausstellung, Literaturhaus München, bis 3. November, Details unter: literaturhaus-muenchen.de