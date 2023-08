Von Susanne Hermanski

Kompromisse? Zum Leben einer Künstlerin mit starkem Willen, wollen sie nicht passen. Als Ingeborg Bachmann, die gefeierte Dichterin, Max Frisch kennenlernt, der ebenfalls als Schriftsteller im Zenit seines Ruhms steht, ist einer jener Konflikte inhärent, den es braucht für einen großen Kinofilm. Die Filmemacherin Margarethe von Trotta erzählt die Geschichte dieser leidenschaftlichen Beziehung aus der Warte der Autorin, die mit ihrem furchtlosen Ton die literarische Welt im Sturm genommen hat.

"Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar", ist Bachmanns Motto. Max Frisch, in seiner Künstlerseele, ist trotzdem alten Bildern von Mann und Frau verhaftet. Von Trotta schildert Ingeborg Bachmanns Leben mit und ohne ihn in Berlin, Zürich, Rom - und schließlich ihre dem Film den Titel gebende "Reise in die Wüste".

Seine Uraufführung hatte der Film in diesem Jahr auf der Berlinale, am 22. August eröffnet er das Fünf Seen Filmfest, doch schon am Dienstag, 15. August, 20 Uhr, ist er im ABC Kino in einer Preview zu sehen. Margarethe von Trotta wendet sich mit diesem Werk zum dritten Mal - nach Rosa Luxemburg und Hannah Arendt - einer ikonischen Frauenfigur des 20. Jahrhunderts zu. Bachmann, große österreichische Lyrikerin, die 1973 im Alter von nur 47 Jahren unter tragischen Umständen aus dem Leben schied, besetzte sie mit der unglaublich wandlungsfähigen Vicky Krieps ("Corsage"), Frisch, den sie als Spießer im Kern schildert, mit Ronald Zehrfeld ("Barbara"). Mit Detailbesessenheit und großer Ruhe zeigt sie, wie die Liebesgeschichte der beiden zerbricht, aufgerieben in künstlerischen Auseinandersetzungen und Eifersucht.

Der visuell elegante Film wurde aufwendig in Luxemburg, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Jordanien und Italien gedreht.

Preview: Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste, Regie: Margarethe von Trotta, Di. 15. August, 20 Uhr, ABC Kino, Herzogstraße 1A