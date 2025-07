Einst zog die Max-Reinhardt-Seminaristin von Wien aus, um auf ihren Welttourneen die Menschen für Theater zu begeistern. Auch heute, im Alter von 91 Jahren, überzeugt Inge Rassaerts ihr Publikum mit spannenden Lesungen und Auftritten.

Von Barbara Hordych

Wenn Inge Rassaerts zurückblickt auf ihr 91-jähriges Leben, sind es zwei Charaktereigenschaften, die für sie herausstechen: „Ich bin risikofreudig und treffe schnelle Entscheidungen“, sagt sie bei einem Treffen im Foyer des Hofspielhauses. Diese Persönlichkeitsmerkmale seien für die Weichenstellungen in ihrem Leben verantwortlich, meint die in Wien geborene Schauspielerin, die auch heute noch rundum aktiv ist: Mit Michaela May gab sie vor zwei Jahren einen von der SZ als „absolut umwerfendes, ganz großes Theater“ gelobten Abend in einem Zweipersonenstück von Stefan Kastner im Deutschen Theater, dazu kommen spannende Lesungen und Auftritte wie in den neuen Pumuckl-Geschichten von Marcus H. Rosenmüller.