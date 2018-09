2. September 2018, 22:17 Uhr Info-Veranstaltung Wenn Angehörige pflegen

Ein Familienmitglied zu pflegen, ist eine große Belastung, sowohl für die Angehörigen als auch für die Betroffenen selbst. Die Caritas-Fachstelle für pflegende Angehörige in Pasing bietet einmal im Monat eine Beratung in der Würmtal-Insel, Pasinger Straße 13, für Menschen aus den Gemeinden Gräfelfing, Neuried, Krailling und Planegg an. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 6. September, von 13 Uhr an. Pflegende Angehörige erhalten dort Informationen zu allen relevanten Fragen, beispielsweise zum Umgang mit Demenz, zur Pflegeversicherung und Möglichkeiten zur Entlastung. Eine Terminvereinbarung mit der Fachstelle, Ansprechpartnerin ist Josefine Sostak, unter Telefon 829 92 00 ist notwendig.