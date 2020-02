Die Zahl der Grippefälle in München steigt deutlich an. Wie das Gesundheitsreferat am Freitag meldete, wurden in der Stadt in diesem Jahr bereits 4255 Influenza-Labormeldungen registriert. Seit Beginn der Grippewelle in der dritten Kalenderwoche "steigen die Zahlen kontinuierlich an", heißt es; in der Vorwoche verzeichnete man mit 1465 Meldungen bislang einen Höchstwert in dieser Saison. Das Referat rechnet damit, dass die Grippezahlen von diesem Winter diejenigen aus dem Vorjahr übertreffen werden. In der Grippesaison vom vergangenen Jahr zählte man bis zum gleichen Zeitpunkt etwa zwei Tausend Grippeerkrankungen weniger als dieses Jahr. Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs empfiehlt deshalb eine Schutzimpfung. Auch derzeit sei diese "absolut sinnvoll", vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

