Von Sabrina Ahm, Alina Venzl und Amelie Völker

Tausende Menschen sehen täglich ihre Fotos und Videos. Münchner Influencerinnen und Influencer veröffentlichen täglich, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt, welche Kleidung sie tragen. Sie teilen ihr Privatleben, ihre Haustiere, ihren Alltag mit der Welt. Doch wie nutzen sie ihre Reichweite jetzt, wo der Krieg in der Ukraine tobt? Unterschiedlich. Einige weisen auf Hilfs- oder Spendenangebote hin, andere werden selbst aktiv und zeigen es in ihren Profilen. Viele bleiben stumm und manche posten weiter wie bisher, scheinbar unberührt von dem, was passiert. Warum also äußern sich manche, andere jedoch lieber nicht? Vielleicht aus Angst, falsch zu informieren? Wir haben nachgefragt.