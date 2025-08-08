Erzählt man davon, dass 100 Influencer auf einem Flohmarkt in der Olympiahalle ihre ausgesonderten Produkte verhökern, schrillt bei vielen der Schnäppchenalarm. Ein Bekannter, heißt es dann zum Beispiel, der sei auch Influencer, und der habe von PR-Firmen gleich fünf Staubsaugroboter im Jahr zugesandt bekommen, in der Hoffnung, er halte mal einen in die Kamera.

Also, was gibt es da abzustauben beim ersten Münchner „Treasure Hunt“ im Olympiapark? Bei welcher Internetheldin oder welchem Social-Media-Star kann man die größten Schätze abgraben?

Erste Hinweise gibt Louis Bausch, der das Event zusammen mit dem Olympiapark veranstaltet und entwickelt hat. Er kennt in München so viele Influencer wie kaum jemand sonst. Bei ihm kommen sie zusammen: Seinen Schnapsstand auf dem Oktoberfest „Wiesnstamperl“ hat er zur Anlaufstelle des WWW-Who-is-Who ausgebaut, er veranstaltet auch den „Cathy Hummels Wiesn-Bummel“, seine Familie ist seit 1909 als Schausteller auf der Wiesn, er wolle da frischen Wind reinbringen, sagt er. Bill Kaulitz ist beim Netflix-Dreh in seiner Achterbahn gefahren, kann man auf Instagram nachschauen.

Gut, er kennt sie alle, aber wie bringt Bausch die Beautys aus der digitalen Schein-Welt auf einen Flohmarkt in die Olympiahalle? Er hat die Bubble einfach angeschrieben, sagt er, mehr als 60 haben schon zugesagt. Von der Ex-Spielerfau Liliana Matthäus (886 000 Insta-Follower), die ja nun wirklich High-Fashion-Teile wie eine Chanel-Bauchkette auf ihren Model-Bildern glitzern lässt, bis zum Wiesn-Playmate 2024 Vroni Sbrizzai (14 000 Follower).

Auf dem Okorberfest kommen sie alle zusammen: Hier kniet der Comedian Oliver Pocher vor dem Wiesn-Playmate 2024 Vroni Sbrizzai bei Cathy Hummels Wiesn-Bummel . (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Ob die ihre Hasenöhrchen abgibt, auf die sie so stolz ist? Sie dürfte es zumindest. „Alle sollen ihre Vintage-Schätze mitnehmen, wie auf einem normalen Flohmarkt“, sagt Bausch, die Aktion beruhe „total auf dem Thema Nachhaltigkeit“, also Kreislaufwirtschaft.

Aber die Influencer dürften auch nagelneue Produkte anbieten. „Nicht gewünscht ist allerdings, dass jemand eine Lkw-Ladung Tablets seines Werbepartners verschleudert. „Es sollen schon Einzelstücke sein, aber wenn jemand drei Air-Wrap-Lockenstäbe der Firma XY bekommt, dann behält er halt einen, und zwei bringt er mit.“

Bringen frischen Wind auf die Wiesn: Schausteller Louis Bausch und die Influencerin Yase Lion, die beim Flohmarkt in der Olympiahalle die Bühnen-Talks leitet. (Foto: Louis Bausch)

Die wichtigste Vorgabe des Marktleiters: Die Influencer müssen selbst am Stand stehen. Sie sollen ihre Follower „in Farbe und im Real Life“ treffen – und dabei auch gern für Selfies posieren. Aber die Grundidee ist: „Da ist ein cooles Event da draußen, da brauchst du mal nicht ins Handy glotzen“, erklärt Bausch.

„Wir wollen auch vor Gefahren wie der Mediensucht warnen, die Gen Z hat Bildschirmzeiten von acht Stunden am Tag.“ Dazu wird es auf einer Bühne Panel-Talks mit Influencern geben, die auch über Mental-Health-Probleme durch den Leistungs- und Schönheitsdruck im Netz sprechen.

Große Reichweite: Onkel Phil hat mit seinem Instagram-Portal Münchner Gesindel 335 000 Follower. (Foto: Münchner Gesindel)

Auf dem Podium wird die Influencerin Yase Lion (71 000 Insta-Follower, „mondän, aber gewitzt“) „Power-Paare in der Öffentlichkeit“ ebenso vorstellen wie Münchens erfolgreichsten Instagrammer: Onkel Phil, 335 000 Anhängern besser bekannt als Münchner Gesindel. Phil will auf dem Podium erklären, wie jeder selbst als Influencer groß werden kann: „Nicht aufgeben, durchziehen, immer weiter machen, auch wenn sie mal zwischendurch deinen Account sperren“, rät er. Münchner Gesindel verbreitet die absurdesten Videos vom täglichen Wahnsinn der herzlichsten Schnöselstadt der Welt, Phil unterhält seine Fans auch mit launigen Ansagen, und bewirbt vor allem Gastrobetriebe.

Oft gibt es, wie gerade in einer Kooperation mit seinem Trachtenstammtisch im Michaeligarten, Essenseinladungen zu gewinnen. „Ich will den Münchnern möglichst kostenlos etwas zurückgeben“, sagt Phil. Auch beim Flohmarkt? Nein, er hat keinen Stand, er habe nach einem Umzug gerade ausgemistet, sagt er, aber er verrät, wo er selbst etwas abstauben würde: bei Sandrocab und Marcel Mayr – „zwei gut angezogene Männer“.

Bei ihm kann man Schnäppchen machen: Sandrocap. (Foto: Simon Gehr)

Also fragen wir nach, was haben sie zu bieten? Für Alessandro Capasso alias Sandrocap (138 000 Follower) ist es der allererste Flohmarktverkauf überhaupt, er steht nicht gern so früh auf, aber in der Olympiahalle geht es erst um 17 Uhr los. Bei ihm könnte man günstig einkaufen, denn er sagt, er gebe Dinge „generell zu billig“ her.

Er hat viel Tracht dabei – „damit wird man als Münchner Content Creator immer gut versorgt“. Obwohl er zwischen seinen Comedy-Clips (etwa als Münchner Flugbegleiterin) auch mal für Dallmayr Werbung macht, wird er keinen Kaffee mitbringen – wohl aber den einen oder anderen Tipp im Podiumstalk „how to influencer“. Erfolg hat er: Sein Interview-Podcast „München extrem“ lief auch bei Radio Gong und wurde mit dem BLM Radiopreis ausgezeichnet.

Momente der Entspannung sind wichtig für einen Internet-Tausendsassa wie Marcel Mayr. (Foto: Marcel Mayr)

Mehr als nur gutes Aussehen und ein paar flotte Sprüche hat auch Marcel Mayr alias Manicoleress (166 000 Follower) zu bieten. Er sei „multifunktional einsetzbar“, sagt er. Gerade als Comedian könne man gut Produkte vermarkten. Zwei Wochen lang hat er mal täglich aus der U-Bahn gepostet, um die Münchner Verkehrsgesellschaft anzupreisen (das ist schon eine Kunst). Sein Geheimnis, das er ebenfalls im Bühnengespräch preisgeben wird? „Authentizität! Die Leute wollen keine glatt gebügelten Menschen. Ich zeige kein sorgenfreies Leben auf Mykonos, sondern auch mal, wie ich mich über einen Strafzettel ärgere oder traurig bin.“

Er bringt eine „Riesenkiste Krimskrams“ mit, etwa Küchengeräte wie einen Smoothie-Maker: „Zu Weihnachten bekommen, nie ausgepackt.“ Produkte von Firmen hat er keine übrig. Aus gutem Grund: „Für alles, was ich annehme, bin ich steuerpflichtig, alles ab 50 Euro außer Getränke und Kosmetik.“ Einmal kam ein WMF-Kaffeevollautomat mit der Post, den schickte er gleich zurück. Statt über typische Influencer-Beute dürfen die Gäste sich an seinem Stand über Bücher freuen. Auch über sein eigenes: Mit „Was die Alten schon gecheckt haben und ich jetzt auch“ über seine Lehrjahre als Pflegearbeiter hat er einen Spiegel-Bestseller gelandet. „Normalerweise 17,99, am Stand gibt es den für 8.“

Tobi Haas freut sich über seine erste selbst designte Trachtenkollektion. (Foto: Tobias Haas)

Man wird bei den persönlichen Begegnungen feststellen: Manche Influencer sind spannender als das Klischee. „Wir nennen uns auch lieber Content Creator, wir schreiben ja Konzepte und machen uns Gedanken, und halten nicht nur Produkte in die Kamera“, sagt der hauptberufliche TV-Redakteur und „Celebrity-Reporter“ Tobi Haas (30 000 Follower, „Mit Herz. Ohne Rückgaberecht“).

Er trägt in die Olympiahalle, was ihm beim Modeln mitgegeben wurde. Da fällt schon einiges an – an einem Flughafen in den USA habe man ihn mal „Mr. Expensive“ genannt, schreibt er selbstironisch. Er verkauft eh zwei-, dreimal im Jahr auf Flohmärkten, aber er hat noch genug übrig, teilweise mit Etikett, nur einmal beim Shooting getragen. Oder Teile, die zu auffällig sind, um sie bei mehr als einem Society-Event zu zeigen: Wie ein glitzernder Zweiteiler aus limitierter H&M-Kollektion, den er für „unter 100 Euro“ abgeben würde. Am Stand präsentiert Tobi Haas auch seine eigene Trachtenkollektion bei Country Land, für die er bis zum Knopf alles selbst designt habe. Haas will die Leute inspirieren – schon deswegen trifft er sie gern persönlich.

„Treasure Hunt“ soll eben nicht nur Resterampe sein, sondern ein Fest für die „lässigste Crowd der Stadt“. In „DIY-Areas“ kann man T-Shirts bedrucken oder Schmuck basteln, es gibt ballonbunte Selfie-Spots, und rund um die Hauptbühne geht um 22 Uhr eine Party los. Vor der Halle bietet eine zweite Bühne von Radio Charivari ein Showprogramm für die Gäste des gerade laufenden Sommerfestes im Olympiapark. Auf einem Laufsteg präsentieren Influencer einige ihrer Produkte – um die Gäste von draußen hinein zu ihrem Stand zu locken. Also Obacht: Verführen, das beherrschen sie.

Gerne Highclass unterwegs: Chris Hanisch. (Foto: Chris Hanisch)

Glänzendes Angebot: Ein Teil der Teile, die Chris Hanisch beim Flohmarkt verkaufen will. (Foto: Chris Hanisch)

Zum Beispiel Chris Hanisch (19 000 bei Instagram), ständig unterwegs bei Kunst- und Kultur-Events, auf Reisen und bei Modeschauen. Der Fashion-Stylist präsentiert sich auch gern selbst in extravaganten Roben, „nicht wie der 08/15-Blogger“, immer Highclass und sehr androgyn. Von Fashion Weeks aus Berlin oder Paris bringt er Taschen (Miou Miou), Blazer (Mugler) oder auch einen Prada-Schal mit, das meiste selbst gekauft: „Ach, wenn Prada mir mal ein Teil stellen würde …“ Hanisch kauft selbst gern gebraucht, er schätzt diesen Flohmarkt gerade wegen des Nachhaltigkeits-Aspektes.

Wie gemalt: Sophia Zhang bringt ihre eigenen Gemälde mit. (Foto: Sophia Zhang)

Und weil seine Freundin Sophia Zhang Lugo ihre Verkaufsbude gleich neben seiner hat. Die junge Frau aus Schanghai, die seit zehn Jahren in München wohnt, ist sogar noch mehr am Multitasken als die anderen Internet-Tausendsassas: Die studierte Modedesignerin hat eine eigene Kosmetiklinie, eine „Multi-Channel-Broker-Agentur“, und sie bloggt von vielen Reisen wie zuletzt aus Indien.

Vom dortigen Farbenrausch hat sie sich auch neu inspirieren lassen für ihre abstrakte Kunst. Außer Kleidung bringt sie auch einige ihrer Gemälde mit, die sie sonst an „Highend-Clients“ aus Politik und Wirtschaft verkauft. Preis normalerweise: 500 bis 1000 Euro. Bei „Treasure Hunt“ würde sie auch weniger nehmen: „Wenn es einer zu schätzen weiß, lasse ich gern mit mir handeln. Es ist ja Flohmarkt.“

Treasure Hunt – der Influencer-Flohmarkt, Samstag, 16. August, 17 Uhr, Olympiahalle München, Innen- und Außenbereich