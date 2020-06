Wie können Flugpassagiere trotz der Corona-Pandemie sicher reisen? Das testet die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) nun an mehreren Standorten in der EU. Der Münchner Airport gehört neben Frankfurt, Brüssel, Paris-Charles-de-Gaulle und Amsterdam zu den ersten Flughäfen, in denen die von der europäischen Gesundheitsbehörde empfohlenen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden sollen. Später sollen diese einheitlich für alle europäischen Airports gelten. Dazu gehören unter anderem das obligatorische Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, die Einhaltung von Abstandsregeln und das Bereitstellen von Desinfektionsmittel-Spendern. Einchecken und Gepäckaufgabe sollen möglichst kontaktlos erfolgen. Alle Stationen einer Flugreise werden für den Test betrachtet. Auch verschiedene europäische Airlines sind an dem Programm beteiligt.