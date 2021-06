Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, in München lag sie am Dienstag bei 21,2. Das entspricht der Zahl neuer Coronavirus-Infektionen, die innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner registriert wurden. Statistisch betrachtet stecken 100 Erkrankte 67 andere Menschen an - die Verbreitung des gefährlichen Krankheitserregers verlangsamt sich also zusehends.