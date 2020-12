Von Dirk Wagner

Wenn der Opener "It's 2020" des Phonoboy-Albums "Love and let die" eine innere Leere mit der Leere der Straßen beschreibt, scheinen die Stadtbilder des ersten Lockdowns im Corona-Jahr mit ihren verwaisten Clubs, Restaurants und Plätzen die Inspiration gewesen zu sein. Dazu passt dann auch jener Gedanke über die verpassten Chancen. Alle reden davon, dass es Zeit für eine Veränderung sei, aber alle gehen den selben Weg weiter, heißt es im Text. Tatsächlich gab es ja zu Beginn der Pandemie ein Innehalten der Gesellschaft, die ihre Werte zu prüfen schien. Für einen Augenblick schien man sich auch darauf zu einigen, wie viel wichtiger zum Beispiel ein Gesundheitssystem sei, das sich am Wohlbefinden der Menschen orientiert, und nicht an seiner marktwirtschaftlichen Effizienz. Dass die Situation der Krankenpfleger seit dem kaum gebessert wurde, zeigt indes, dass man den ursprünglichen Weg wider besseren Wissens trotzdem weitergehen wird, so wie man auch andere Chancen zur gesellschaftlichen Veränderung nach solcher Zäsur ungenutzt lässt.

Doch die innere Leere des Sängers, die die Leere der Straßen zu Beginn der Pandemie zu spiegeln scheint, ist zugleich auch jene eigene Ohnmacht nach dem Bruch einer Beziehung. Sie ist dieses tiefe ungreifbare Gefühl des Verlassenseins, dem der Münchner Musiker und Telstar-Studiobetreiber Christian Höck im Verlauf seines ersten Phonoboy-Albums seit sieben Jahren auch in anderen Lebenslagen nachspürt. Wenn er zum Beispiel in "Mother" um seine verstorbene Mutter trauert, oder wenn er in "Father" im Gedanken an seinen Vater das eigene Altern diskutiert. Stets schwingt in den Songs also die Vergänglichkeit mit. Zugleich aber scheint die Musik solcher Vergänglichkeit entgegenzuwirken, wenn sie mit der Fachkompetenz des Musikfans Phonoboy auch dessen musikalische Vorbilder raffiniert im Klangteppich einwebt. Denn wer sich nach einem 1969er-Plattenspieler benennt, hat auch eine Vorliebe für all die Schallplatten, die auf jenen Phonoboy der Firma Grundig möglicherweise einmal gespielt wurden.

Entsprechend schauen im Klangbild des Klangtüftlers auch musikalische Vorbilder wie John Lennon oder Tom Petty vorbei. Dann wieder übernimmt der Sänger und Multi-Instrumentalist einen Titel der Pop-Künstlerin Laurie Anderson: "You're the guy I want to share my money with". Nur dass Phonoboy, der alte French Cowboy, sein Geld nicht mit einem Typen teilt mag, sondern mit einem Mädchen: "You're the girl I want to share my money with".

Mit so einem Heiratsantrag schließt "Love and let die" nach all dem Verlassensein also wieder recht versöhnlich mit der Liebe, die sich ähnlich wie die Musik gegen all die hier verhandelte Vergänglichkeit zu behaupten weiß. Und sei es nur, um weitere Songs über das Verlassenwerden vorzubereiten. Wenn diese dann ebenso ergreifend schön gelingen wie auf diesem einzig vom Schlagzeuger Marc Boysen begleitetem Solo-Werk des Phonoboy alias Christian Höck, dann schafft auch solch Vergänglichkeit bleibende Werte. Ob diese nächstes Jahr auch konzertant erlebt werden können, hängt nicht nur von der Pandemie ab. Es setzt nämlich auch eine Band voraus, oder eine Band-ähnliche Technik, mit der Höck sein Solowerk dann auch auf der Bühne beleben könnte.

Phonoboy: "Love And Let Die", 1969ok! Records/Edel