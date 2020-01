Die Flucht vor einer Polizeikontrolle hat am Freitagabend für den Fahrer eines älteren Sport-Geländewagens zum Totalschaden des Autos, für eine andere Autofahrerin zu einem riesigen Schrecken und für die Ermittler zu einem Rätsel geführt: Die Polizei steht nun vor der Frage, wer den Porsche, in dem verschiedene Drogen gefunden wurden, bei der halsbrecherischen Raserei in Untersendling gesteuert hat. Wie die Polizei schildert, hätten Beamte den Wagen an der Einmündung Kaiser-Ludwig-Platz/Schubertstraße kontrollieren wollen und sahen sofort von einer Verfolgung ab, als der Wagen gegen die Einbahnrichtung in der Schubertstraße mit Vollgas davonraste. Am Bavariaring konnte eine Skoda-Fahrerin gerade noch ausweichen, auf Höhe von Bavariastraße 4 landete das Auto dann mit Totalschaden an einem Lichtmast. Die Polizei griff in der Nähe eine Frau auf, die zu Zeugenbeschreibungen passte und Fahrerin oder Mitfahrerin gewesen sein könnte. Der Halter des Porsches war nicht auffindbar, er wird ebenfalls als Beschuldigter gesucht. Zeugenaussagen (Telefon 089/6216-3322) und ein Fasergutachten sollen klären, wer sich nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Unfallflucht und "unerlaubten Autorennens" verantworten muss.